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Плацентарная косметика — за и против
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Плацентарная косметика — за и против 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Сегодня словосочетание «плацентарная косметика» давно стало привычным, но многие ли знают, что это такое на самом деле — эликсир молодости или очередная «утка» косметологов? И так ли на самом деле полезно и безвредно ее использование, как утверждают производители? Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что плаценту в косметических целях использовали уже в древние времена царицы Клеопатра и Нефертити. О ее полезных свойствах писали Гиппократ и Авиценна. Но открытие плаценты как составляющей косметических продуктов произошло в середине ХХ века. В то время ученые столкнулись не только с положительными эффектами от ее применения, но и с побочными. Гормоны в косметике приводили к проблемам с кожей и весом, нарушениям во время беременности. Ученые быстро поняли причину, и вскоре плаценту для косметики начали полностью очищать от гормонов. Сегодня в косметических целях используется не человеческая, а животная плацента — как из этических соображений, так и экономических (размер овечьей или свиной плаценты вдвое превышает размер человеческой). Слухи о том, что данная косметика вызывает онкологические заболевания — не более чем слухи. Уже более полувека плацентарная косметика приносит только пользу и никакого вреда. Косметика на основе плаценты действительно позволяет почувствовать мгновенный омолаживающий эффект, и если вас не пугает цена, это то, что вам нужно. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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