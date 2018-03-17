Завивка, которая не испортит волосы: пять способов

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Вам приходилось всю ночью спать на неудобных бигудях или вставать на час раньше, чтобы с помощью плойки добиться красивых локонов? Или вы когда-то делали химическую завивку, которая высушивает волосы? Сегодня вовсе не обязательно идти на такие жертвы! Существуют щадящие методы долговременной завивки. Они не нанесут волосам серьезного ущерба и позволят добиться желаемого результата.

Карвинг

Публикация от ☆БЬЯНКА ЛЮКС☆Салон Красоты (@bianca.lux)

Янв 28, 2018 в 10:44 PST Карвинг — щадящий вид химической завивки. Препарат не проникает глубоко в структуру волоса, его воздействию подвергается только верхний слой. Именно поэтому карвинг менее травматичен: он не пересушивает волосы и позволяет сохранить их здоровый вид.

Форма и размер завитка зависят от длины волос и пожеланий клиента. Сначала мастер накручивает пряди на бигуди, потом обрабатывает препаратом, а через некоторое время смывает. Процедура занимает около двух часов. Результат продержится от месяца до полугода.

Противопоказания: несмотря на относительную безопасность, воздержаться от процедуры стоит беременным и кормящим женщинам, а также обладательницам тонких секущихся волос и аллергикам.

Уход: первые 72 часа после процедуры лучше не красить волосы, а про плойку стоит забыть на 7 дней. Желательно пользоваться увлажняющими шампунями и не ложиться спать с мокрой головой. После мытья лишь промакивать волосы полотенцем, не заматывая их. Специалисты советуют воздержаться от контакта с соленой и хлорированной водой. Также нежелательно пользоваться феном. Летом волосы лучше закрывать от прямого воздействия солнечных лучей.

Биозавивка

Публикация от # S e k r e t U f a (@sekretufa)

Янв 20, 2018 в 11:02 PST Биозавивка по принципу действия похожа на химическую. При ее выполнении волосы также обрабатываются специальным составом. Правда, используются препараты, на 60% состоящие из натуральных компонентов. Выполняется процедура по такому же принципу, как и все остальные. Наслаждаться локонами вы будете не менее полугода.

Противопоказания: с перевоплощением стоит повременить при беременности и кормлении грудью, наличии воспалительных процессов и заболеваниях кожи головы.

Уход: после завивки советуют не мыть голову двое суток, иначе действующие вещества смоются — и результат не продержится и месяца. Через пару недель не помешает сделать ламинирование волос. Обращаться с кудрявой копной нужно бережно, расчесывать только мягкой щеткой.

Шелковая волна

Публикация от Стилист Москва +79266367570 (@narinalex)

Янв 7, 2018 в 2:10 PST Один из видов биозавивки. Отличие шелковой волны заключается в том, что в состав входят препараты протеинов шелка. Они как лечебные компоненты питают локоны, дарят им блеск и эластичность. Активные вещества проникают вглубь волоса и восстанавливают повреждения.

Процедура может похвастаться мягкостью воздействия, а потому подходит для тонких и окрашенных волос. Результат сохраняется от трех месяцев до полугода.

Противопоказания: шелковая завивка подходит всем, кроме беременных и кормящих.

Уход: сушить феном можно, если предварительно нанести стайлинг-продукты. Специалисты советуют не ложиться спать с мокрой головой, а после мытья не заматывать волосы полотенцем, а лишь аккуратно промакивать.

Японская завивка

Публикация от Биозавивка волос Москва (@elenabegoob)

Фев 20, 2018 в 9:16 PST Еще один вид биозавивки, отличающийся от других составом препарата. В него входят необходимые для здоровья волос белки и аминокислоты. Например, коллаген. Японская завивка создана для густой и длинной шевелюры.

Этот вид химии называют лечебным. После ее выполнения волосы обретают здоровый блекс. Эффект сохраняется до пяти месяцев.

Противопоказания: беременность и лактационный период, гормонотерапия и прием КОК, окрашивание хной, аллергия.

Уход: 24 часа после процедуры нельзя мыть голову и расчесывать волосы. Впредь для ухода лучше выбирать средства для вьющихся волос и расческу с редкими зубьями. Пользоваться феном нежелательно — термическое воздействие может распрямить завитки.

Итальянская завивка

Публикация от ISO проф.косметика для волос (@iso_russia)

Янв 9, 2018 в 7:39 PST Упругие естественные завитки как у жгучих сицилиек поможет обрести этот вид завивки. Его запатентовали именно в Италии , отсюда и название. В состав препарата входят аминокислоты, питающие волосы. Также активным веществом является экстракт бамбука, обладающий защитным действием, а вот разрушающих компонентов, таких как амиак и перекись водорода, здесь не найти.

Выполняется завивка так же, как и все остальные. Результат сохраняется от трех до шести месяцев.

Противопоказания: воздержаться от применения желательно беременным и кормящим женщинам.

Уход: сушить волосы после завивки рекомендуется только естественным способом. Воздерживаться от окрашивания волос нужно в течение трех недель.

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