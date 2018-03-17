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Ким Кардашьян призналась, что делает с волосами
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Ким Кардашьян призналась, что делает с волосами 

Журнал ОК! 19 часов назад
Участница американского реалитишоу Ким Кардашьян всегда знала, как привлечь к себе внимание. Недавно интернет-пользоветели обсуждали рождение ее третьего ребенка, откровенную фотосессию, дерзкие наряды и даже необычный цвет волос. Теледива покрасила волосы в ярко розовый цвет (видимо, платиновый блонд уже надоел).
Но Ким решила, что держать секреты не стоит и призналась, как ей удается добиваться розового оттенка волос. Она поделилась с подписчиками в Instagram лайфхаком: «Я добавляю Витамин „Ц“ в свой шампунь».
Hair Hack— I crushed up vitamin C and mixed it with shampoo to get the pink color out. Full deets on my app  A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on  Mar 16, 2018 at 3:49pm PDT  Напомним, что Ким много времени и сил уделяет внешнему виду. Недавно она прописала в завещании требования к своему макияжу и укладке.
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