Ким Кардашьян призналась, что делает с волосами

Участница американского реалитишоу Ким Кардашьян всегда знала, как привлечь к себе внимание. Недавно интернет-пользоветели обсуждали рождение ее третьего ребенка, откровенную фотосессию, дерзкие наряды и даже необычный цвет волос. Теледива покрасила волосы в ярко розовый цвет (видимо, платиновый блонд уже надоел).

Но Ким решила, что держать секреты не стоит и призналась, как ей удается добиваться розового оттенка волос. Она поделилась с подписчиками в Instagram лайфхаком: «Я добавляю Витамин „Ц“ в свой шампунь».

Hair Hack— I crushed up vitamin C and mixed it with shampoo to get the pink color out. Full deets on my app A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 16, 2018 at 3:49pm PDT Напомним, что Ким много времени и сил уделяет внешнему виду. Недавно она прописала в завещании требования к своему макияжу и укладке.