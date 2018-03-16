Самые неэффективные способы ухода за волосам

Волосы — важная часть нашего имиджа. И, конечно, нам хочется, чтобы они выглядели красивыми и ухоженными. Между тем, многие ли знают, как правильно ухаживать за волосами? Вот наиболее распространенные ошибки.

Стрижка

Считается, что она укрепляет волосы и заставляет их расти быстрее. Это не так. Волосы на голове растут в среднем на 1,5 сантиметра в месяц. Обычно летом они растут быстрее, а зимой медленнее. Но чтобы улучшить состояние волос, надо принимать витамины, делать специальные маски, пользоваться особыми шампунями и бальзамами. Стрижка тут не поможет. Другое дело, что после нее человек, как правило, чувствует себя бодрее и энергичнее. Однако к самим волосам это не имеет отношения.

Частое и неправильное расчесывание

Хотя расчесанные волосы выглядят более красивыми и аккуратными, процесс расчесывания нередко приводит к расщеплению кончиков волос, а также их потере. Поэтому не стоит расчесывать волосы слишком часто.

Также нужно научиться расчесывать волосы правильно. Во-первых, это необходимо делать плавными движениями, начиная с кончиков и постепенно продвигаясь вверх. Во-вторых, лучше не использовать расчески и щетки с твердыми зубцами или щетиной — это будет только вредить вашим волосам.

Редкое мытье

«Мода на сухие шампуни и ко-вошинг сделали свое дело — сегодня многие девушки абсолютно уверены, что чем реже они моют голову, тем меньше она загрязняется», — говорит стилист Ирина Жохова . Но все индивидуально, добавляет она. Кто-то моет голову всего раз в неделю, и волосы выглядят ухоженными. А у кого-то уже через день после мытья волосы — «никакие». По словам Ирины Жоховой, слишком редкое мытье приводит к тому, что фолликулы и поры кожи головы забиваются, волосы становятся ломкими и легко выпадают. Добавим к этому еще и появление зуда и перхоти.

«Грязные волосы выпадают значительно сильнее, чем чистые, — утверждает трихолог, сотрудник Института красоты Марина Папоян. — Так что мыть голову врачи советуют так часто, как того требуют волосы».

Неправильное мытье

Многие моют голову следующим образом: один раз наносят шампунь и смывают. Все. На самом деле, утверждают эксперты, промывая волосы шампунем первый раз, мы снимаем только верхний слой загрязнений. А вот со вторым мытьем идет очищение кожи от ороговевших частиц. Мыть волосы шампунем необходимо дважды. Но еще до нанесения шампуня надо обильно смочить волосы водой, тогда моющее средство будет лучше пениться и равномерно распределяться по всей длине.

Нельзя мыть голову слишком горячей водой. Дело в том, что кипяток стимулирует работу сальных желез и голова быстро загрязняется. Нужно использовать не горячую, а теплую воду. Этого достаточно, чтобы размягчить кожу и убрать загрязнения. Напоследок можно промыть волосы прохладной водой: небольшой перепад температур улучшит кровообращение и сделает ваши волосы более блестящими.

Важно также в процессе мытья тщательно удалить с волос излишки шампуня. Оставшееся на волосах моющее средство сослужит вам плохую услугу: уже через несколько часов волосы могут снова выглядеть загрязненными, а также в них обнаружится перхоть.

Неправильное использование масок и кондиционеров

Часто женщины наносят на волосы маски и кондиционеры непосредственно после мытья. Однако вода не дает питательным веществам проникнуть в структуру волос. Поэтому максимального эффекта от использования этих средств достичь не удастся. Необходимо после мытья сначала подсушить волосы полотенцем, а потом нанести средство по всей длине, но не втирать в кожу головы.

Неправильная сушка волос

Большинство женщин начинают сушить волосы феном сразу после мытья. Но для лучшего результата их необходимо сначала промокнуть полотенцем, а потом в течение нескольких минут дать подсохнуть естественным путем. Не сушите волосы горячим воздухом — это только для укладки. Чтобы просто просушить волосы, нужен теплый воздух. Воспользуйтесь соответствующим температурным режимом в фене.

Вырывание седых волос

Иногда приходится слышать совет вырывать появившиеся седые волосы — мол, тогда на их месте вырастут волосы нормального, природного цвета.

Единственная причина, по которой следует вырывать седые волосы — косметическая. Это имеет смысл делать, если вы не хотите, чтобы седина была видна.

В основном волосы седеют с возрастом. Но это зависит и от генетики. У одних седые волосы появляются в 20, а у других и в 60 совсем не видно седины… Считается также, что человек может седеть, например, из-за стрессов, но медики пока считают это утверждение спорным.

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