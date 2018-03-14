Ещё
Пять красивых причесок для темных волос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять красивых причесок для темных волос 

Я Покупаю 14 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Несколько важных советов перед выбором прически
Эшли Грин
Волосы любого оттенка выглядят красиво только тогда, когда за ними ухаживают. Однако цвет диктует свои правила. Мы уже писали о том, какие прически пойдут блондинкам. Теперь очередь брюнеток, у которых тоже есть ряд особенностей, с которыми стоит считаться при выборе стрижки.
Во-первых, темные волосы гораздо чаще, чем светлые, бывают гладкими и прямыми, а это значит, что при помощи прически необходимо придавать им недостающий объем. Делается это при помощи начесов, завивки, средств для укладки, техник плетения.
Во-вторых, насыщенные темные оттенки волос делают своих обладательниц несколько старше (за счет того, что подчеркивают круги под глазами и тени при возрастных изменениях на лице). Поэтому брюнеткам не стоит делать чересчур строгие прически, которые уже сами по себе прибавляют возраст.
В-третьих, брюнеткам следует хорошенько подумать перед тем, как делать густую прямую челку с ровным краем, так как она не только подчеркнет несовершенства кожи, но сделает взгляд более тяжелым. Темноволосым девушкам стилисты рекомендуют выбирать игривые варианты челок, например, косую или рваную.
Короткая стрижка
Энн Хэтэуэй
Непреходящая классика в мире причесок — стрижка пикси — вот уже который год не сдает своих позиций и остается в топе самых популярных. Укладка с легким эффектом небрежности придаст обладательнице волос насыщенного темного цвета особого шика и элегантности. Для ее создания достаточно нанести на волосы моделирующий крем и сушить волосы, приподнимая у корней.
Каре
Ким Кардашьян
Отличный вариант прически для темных волос средней длины. Каре может быть ровным и скошенным, а разница между уровнями стрижки варьируется в зависимости от вашего желания и профессионализма мастера. При выборе каре важно учитывать тот факт, что четко очерченный вариант прически подойдет женщинам с прямыми волосами, а вот обладательницам кудрей стоит предпочесть рваный край.
Боб  Ванесса Хадженс
Эта стрижка, как правило, предполагает среднюю длину волос. Часто ее выполняют вместе с густой косой челкой, которая считается изюминкой прически и открывает простор для мастерства парикмахеров. Именно за счет челки у девушек, выбравших для себя боб, появляется множество разных вариантов укладки: волосы можно заколоть, зачесать на другой бок или собрать, оставив челку.
Каскад
Меган Фокс
Каскад можно назвать безопасным выбором прически, потому что он идет всем. Чтобы придать темным волосам больше объема, стоит с помощью плойки создать крупные романтичные локоны, которые создадут воздушный романтичный образ.
Пучок на макушке
Шерил Коул
Простая и стильная прическа на длинные темные волосы на каждый день. Она легка в исполнении и удобна для повседневной жизни. Ее можно делать при любой длине волос, главное, длины должно хватить для того, чтобы собрать пучок.
Узнайте больше о том, как выбрать идеальную прическу:
Как проснуться с идеальной прической — пять лайфхаков
Пять видов модных челок — 2018, которые помогут выглядеть моложе
Пять обязательных весенних процедур по уходу за волосами
Я Покупаю: последние новости
Челка в 40 лет: отрастить или отрезать? Израильская косметика: шесть крутых средств дешевле 1000 рублей Пять обязательных весенних процедур по уходу за волосами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Поклонская «подложила свинью» Собчак250
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1272
Трамп разводится11
ЕГЭ могут отменить95
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение