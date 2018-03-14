Пять красивых причесок для темных волос

Несколько важных советов перед выбором прически

Волосы любого оттенка выглядят красиво только тогда, когда за ними ухаживают. Однако цвет диктует свои правила. Мы уже писали о том, какие прически пойдут блондинкам. Теперь очередь брюнеток, у которых тоже есть ряд особенностей, с которыми стоит считаться при выборе стрижки.

Во-первых, темные волосы гораздо чаще, чем светлые, бывают гладкими и прямыми, а это значит, что при помощи прически необходимо придавать им недостающий объем. Делается это при помощи начесов, завивки, средств для укладки, техник плетения.

Во-вторых, насыщенные темные оттенки волос делают своих обладательниц несколько старше (за счет того, что подчеркивают круги под глазами и тени при возрастных изменениях на лице). Поэтому брюнеткам не стоит делать чересчур строгие прически, которые уже сами по себе прибавляют возраст.

В-третьих, брюнеткам следует хорошенько подумать перед тем, как делать густую прямую челку с ровным краем, так как она не только подчеркнет несовершенства кожи, но сделает взгляд более тяжелым. Темноволосым девушкам стилисты рекомендуют выбирать игривые варианты челок, например, косую или рваную.

Короткая стрижка

Энн Хэтэуэй

Непреходящая классика в мире причесок — стрижка пикси — вот уже который год не сдает своих позиций и остается в топе самых популярных. Укладка с легким эффектом небрежности придаст обладательнице волос насыщенного темного цвета особого шика и элегантности. Для ее создания достаточно нанести на волосы моделирующий крем и сушить волосы, приподнимая у корней.

Каре

Отличный вариант прически для темных волос средней длины. Каре может быть ровным и скошенным, а разница между уровнями стрижки варьируется в зависимости от вашего желания и профессионализма мастера. При выборе каре важно учитывать тот факт, что четко очерченный вариант прически подойдет женщинам с прямыми волосами, а вот обладательницам кудрей стоит предпочесть рваный край.

Эта стрижка, как правило, предполагает среднюю длину волос. Часто ее выполняют вместе с густой косой челкой, которая считается изюминкой прически и открывает простор для мастерства парикмахеров. Именно за счет челки у девушек, выбравших для себя боб, появляется множество разных вариантов укладки: волосы можно заколоть, зачесать на другой бок или собрать, оставив челку.

Каскад

Каскад можно назвать безопасным выбором прически, потому что он идет всем. Чтобы придать темным волосам больше объема, стоит с помощью плойки создать крупные романтичные локоны, которые создадут воздушный романтичный образ.

Пучок на макушке

Шерил Коул

Простая и стильная прическа на длинные темные волосы на каждый день. Она легка в исполнении и удобна для повседневной жизни. Ее можно делать при любой длине волос, главное, длины должно хватить для того, чтобы собрать пучок.

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