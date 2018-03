Можно ли яблочным уксусом удалить бородавку?

Существует много способов, чтобы избавиться от бородавок, включая хирургическое удаление, использование лекарственных средств, а также избавление в домашних условиях, включая яблочный уксус.

Бородавки — это грубые неровности кожи, вызванные вирусом папилломы человека. Эффективность яблочного уксуса в лечении бородавок не известна, но есть сообщения рисках и осложнениях. Так можно ли использовать яблочный уксус для удаления бородавок?

Фото: Википедия

Яблочный уксус против бородавок

Кислота может разрушить ткань бородавки, и для этого используют яблочный уксус. Согласно исследованию, уксус можно использовать против бактерий включая Escherichia coli и Salmonella. Однако ученые не проводили тестирование яблочного уксуса, поэтому использовать яблочный уксус необходимо с осторожностью. Яблочный уксус — это форма кислоты. Он обычно доступен в концентрации 5%. Хотя яблочный уксус слабее, чем другие кислоты, такие как серная и соляная кислота, он может вызвать химический ожог и повреждение кожи. Поэтому не стоит прикладывать яблочный уксус к деликатным областям.

Техника применения яблочного уксуса в удалении бородавки

Фото: VegKitchen

При использовании яблочного уксуса для удаления бородавки необходимо выполнить следующие действия:

Смочите ватный тампон в яблочном уксусе и нанесите его на область, где находится бородавка. Поместите повязку над ватным тампоном и оставьте ее на ночь или на сутки. Меняйте ватный тампон с яблочным уксусом каждую ночь. Бородавка может разбухать или пульсировать, кожа на бородавке может почернеть в первые 1-2 дня, что сигнализирует о том, что клетки кожи бородавки умирают. Обычно бородавка исчезает в течение 1-2 недель.

Если человек применяет яблочный уксус, то необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вызвать химический ожог кожи.

Когда нужно обратиться к врачу?

Признаки, при которых следует обратиться к врачу:

кровотечение;

трещины на коже;

сильная боль;

сильный отек.

Другие методы удаления бородавок

Одним из возможных методов является применение кантаридина. Это вещество приводит к появлению ожога при нанесении на бородавку. Это лечение необходимо проводить в кабинете врача.

Дерматологи рекомендуют следующие методы выведения бородавок:

Салициловая кислота

При ежедневном приложении к влажной коже салициловой кислоты она может разрушить клетки эпителия бородавки.

Холод

Бородавка может быть заморожена с помощью замораживающего спрея. Эту процедуру надо делать в кабинете врача. Спрей приводит к образованию волдыря вокруг бородавки. Кроме того, врач может удалить бородавку с помощью лазера или скальпеля.

Лейкопластырь

Другим домашним средством, которое используют некоторые люди, является применение лейкопластыря. Приклейте лейкопластырь на бородавку и меняйте его каждые несколько дней. Пока неясно как он работает, возможно, лейкопластырь действует на клетки эпителия бородавки.

Бородавки обычно безболезненны и со временем проходят сами по себе. Однако некоторые бородавки могут кровоточить или натираться одеждой, что приводит к раздражению. Не существует гарантированного лечения от бородавок, и они могут появиться на том же или другом месте. Яблочный уксус не является одобренным методом лечения. Тем не менее, существует ряд медицинских процедур и лекарственных средств, которые могут помочь удалить бородавки.

Литература

Rutala W. A. et al. Antimicrobial activity of home disinfectants and natural products against potential human pathogens //Infection Control & Hospital Epidemiology. — 2000. — Т. 21. — №. 1. — С. 33-38.

Feldstein S., Afshar M., Krakowski A. C. Chemical Burn from Vinegar Following an Internet-based Protocol for Self-removal of Nevi //Journal of Clinical & Aesthetic Dermatology. — 2015. — Т. 8. — №. 6.

Bunick C. G. et al. Chemical burn from topical apple cider vinegar //Journal of the American Academy of Dermatology. — 2012. — Т. 67. — №. 4. — С. e143-e144.