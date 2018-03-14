6 лучших салонных процедур для волос

СодержаниеБотокс для волосЛаминированиеОзонотерапияКератиновое восстановлениеНанопластикаБиоревитализация

Весна — лучшее время для обновления прически и отличный повод заняться восстановлением волос. Добиться потрясающего эффекта можно даже за одно посещение салона! Какую из шести самых популярных процедур для волос выбрать?

Ботокс для волос

В косметологии ботокс используется для разглаживания морщин. Эта процедура визуально омолаживает лицо и заставляет женщину выглядеть свежее. По аналогии с ней эксперты придумали ботокс для волос. Процедуры объединяет эффект разглаживания — волосы становятся идеально гладкими и мягкими. При этом не придется переживать о низком болевом пороге, пряди оздоравливаются без единого укола!

Как проводится процедура?

На чистые вымытые волосы наносится препарат из профессиональной линейки, поверху надевают полиэтиленовый колпак, после чего волосы прогревают в течение 15 минут под климазоном (прибор для сушки волос горячим воздухом). Затем средство смывают шампунем, волосы укладывают.

Результат:

Главным ингредиентом средства для проведения процедуры является молекула интра-силан. Под воздействием тепла, она проникает в стержень волоса и восстанавливает повреждения. Эффект поддерживают и приумножают другие «полезности» — аминокислоты, растительные экстракты, витамины, натуральные масла, гиалуроновая кислота.

Волосы приобретают здоровый внешний вид, становятся гладкими и шелковистыми. Они легко расчесываются и не пушатся. Эффект сохраняется 2-3 месяца. При плановом повторении процедуры результат продлевается.

А вы знали?

На теле человека расположено около 5 миллионов волосяных луковиц, и все они образуются во время внутриутробного развития ребенка.

Ламинирование

Существует три вида профессионального ухода: прозрачное и цветное ламинирование и биоламинирование. Результатом проведения каждой процедуры станут красивые блестящие волосы, гладкие и шелковистые снаружи и сильные внутри. Ламинирование позволяет сохранить цвет окрашенных прядей и зрительно увеличить объем на 10-15%.

В основе прозрачного и цветного ламинирования лежит комплекс биологически активных веществ, кератин и витамин В12. Приставка «био» в названии процедуры указывает на то, что будет использован препарат, полностью созданный из натуральных компонентов — экстрактов растений, протеинов и витаминов.

Как проводится процедура?

Голову моют шампунем для глубокого очищения волос и кожи головы, после чего наносят профессиональный препарат. Для «активизации» его компонентов под полиэтиленовой пленкой волосы прогревают климазоном. На завершающем этапе средство смывают шампунем и наносят бальзам.

В течение двух дней после процедуры мыть голову не рекомендуется, поскольку происходит еще реакция на волосах. Благодаря защитной пленке, которая обволакивает каждый волосок во время процедуры, локоны не впитывают влагу и сохраняют укладку даже в неблагоприятных условиях — например, при повышенной влажности на улице.

Результат:

Волосы становятся чуть тяжелее, чем обычно, но хорошо держат укладку и красиво переливаются. При этом цвет окрашенных прядей сохраняется надолго, локоны не тускнеют. Процедура предупреждает появление статического электричества — волосы не липнут к одежде. Обновлять достигнутый эффект рекомендуется 1 раз в 2-3 месяца, поскольку состав постепенно смывается. Процедуру нельзя практиковать при выпадении волос неясного генеза и грибковых поражениях кожи головы.

Комментарий экспертаНунцио Савиано, звездный стилист

Некоторые салонные процедуры вы можете повторить дома. Для этого нужно купить набор, предназначенный для восстановления волос в домашних условиях. Обычно такие наборы оснащены подробной инструкцией, при следовании которой можно получить отличные результаты.

Приходя в салон, вы платите за опыт мастера, правильную технику, потраченное на вас время и хорошую вентиляцию в помещении. Если вы уверены в своих силах, можете попробовать преобразиться дома.

Озонотерапия

Данная методика борется с повышенной жирностью кожи головы, зудом и выпадением волос. Она показала эффективность при шелушениях кожи головы, перхоти и замедленном росте волос. Озонотерапию разрешено проводить только в центрах и салонах красоты, которые имеют лицензию на оказание медицинских услуг. Курс состоит из 7-10 сеансов, от одной процедуры мало будет толку.

Как проводится процедура?

В кожу головы ставятся инъекции, в результате чего она обогащается кислородом и необходимыми ей питательными веществами. Активизируется обмен веществ, останавливается выпадение волос, нормализуется работа сальных желез. В зависимости от количества «уколов красоты», продолжительность процедуры составляет от получаса до 1,5 часов.

Результат:

Чтобы курс оказался эффективным, к его проведению должны быть четкие показания. При этом важно исключить состояния, при которых ставить инъекции нельзя. Это — непереносимость действующих веществ препарата для восстановления волос, онкологические заболевания, нарушения работы щитовидной железы, проблемы со свертываемостью крови, беременность. Если исключены противопоказания и соблюден протокол процедуры, кожа головы и локоны оздоровятся, остановится выпадение волос, активизируется их рост. Первые результаты можно будет оценить спустя 1,5-2 месяца после процедуры.

А вы знали?

Влажные волосы можно вытянуть в длину на 30%! Когда они высохнут, волосы вернутся в обычное состояние.

Кератиновое восстановление

Чаще всего к этой процедуре прибегают представительницы прекрасного пола, у которых от природы пористые непослушные волосы. Придет на помощь кератиновое выпрямление и тем женщинам, которые сделали неудачно химию или хотят отказаться от частого применения утюжка. Во время процедуры кератин проникает в стержень волоса, заполняет поврежденные участки и берет на себя роль каркаса, который разглаживает каждый волосок, после чего сохраняет его прямое состояние.

Как проводится процедура?

На чистую шевелюру, отступив пару сантиметров от корней, наносится препарат на основе кератина. Затем волосы тщательно расчесывают и выпрямляют стайлером. Так как важно уделить внимание каждому волоску, процедура длится от 2 до 4 часов. При этом стоит отметить, что в состав некоторых препаратов входит формальдегид, который может привести к развитию аллергических реакций, спровоцировать бронхиальную астму.

Результат:

После процедуры волосы становятся чуть тяжелее, разглаживаются как за счет действия препарата, так и обретенного веса. Как раз по этой причине кератиновое восстановление не подходит женщинам с тонкими, ослабленными волосами — корни могут не выдержать давления и волосы начнут выпадать. А тем представительницам прекрасного пола, которые не имеют противопоказаний к кератиновому восстановлению, оно облегчит создание укладки и позволит идеально выглядеть даже в непогоду. Эффект будет держаться 5-6 месяцев.

Комментарий экспертаДжастин Пикорелли, звездный стилист

Кератиновые комплексы — отличный вариант для придания блеска и гладкости волосам. Они включают, как правило, чистый кератин, который встраивается в структуру волоса и работает как природный белок. При этом многие другие процедуры не обеспечивают столь глубокого проникновения.

Кератиновое выпрямление работает на всех типах волос, но особенно полезен для сухих, ломких и пористых прядей, поскольку удовлетворяет их потребности в протеинах и укрепляет их. После процедуры волосы действительно преображаются.

Нанопластика

Это современная альтернатива кератиновому выпрямлению волос. Активным действующим веществом здесь являются аминокислоты. Точно так же как и кератин, они встраиваются в структуру волоса и заполняют повреждения, а растительные масла, экстракты и пантенол обеспечивают локонам увлажнение и питание, что заставляет их выглядеть роскошно. Но в отличие от предыдущей процедуры, нанопластику разрешается проводить только на относительно здоровых волосах.

Как проводится процедура?

В среднем сеанс красоты занимает 2-3 часа. На вымытые волосы наносится препарат и выдерживается 30-40 минут, после чего смывается теплой водой. Волосы сушат феном и укладывают выпрямителем. Затем вновь моют, но уже при помощи шампуня, наносят восстанавливающий уход — например, маску, и вновь сушат феном.

Результат:

Волосы обретают визуальную гладкость, упругость и блеск, выглядят красивыми и ухоженными. Они защищены от агрессивного внешнего воздействия, отлично держат укладку. Эффект сохраняется 5-6 месяцев.

А вы знали?

Самым распространенным цветом волос является черный. При этом обладателей «светлой головы» в мире только 2%.

Биоревитализация

Процедура подразумевает введение в кожу головы препаратов на основе гиалуроновой кислоты, а также дополнительных ингредиентов — чаще всего, витаминов и пептидов. Коктейли могут вводить инъекционным способом или при помощи контролируемого тока, магнитных волн, ультразвука или инфракрасного лазера. Самый простой и бюджетный вариант — инъекционная методика.

Как проводится процедура?

При инъекционном методе препарат может вводиться двумя способами — ручным или аппаратным. При этом лучшим вариантом будет именно аппаратный, поскольку в этом случае гарантирована точность постановки инъекций — равномерные проколы по всей поверхности кожи головы и одинаковая дозировка препарата. Доставленная в кожу головы гиалуроновая кислота удерживает влагу в ее клетках, улучшает состояние эпидермиса, поддерживает эластиновые и коллагеновые волокна, положительно сказывается на состоянии волос.

Результат:

Первый эффект можно заметить уже через 3-6 дней. Введенная гиалуроновая кислота запустит в клетках процессы регенерации. Уменьшится выпадение волос и активизируется их рост, локоны приобретут природный блеск и объем, визуально будут казаться гуще и плотнее.

Комментарий экспертаНунцио Савиано, звездный стилист

Многие бренды, которые предоставляют профессиональный салонный уход для волос, предлагают для поддержания эффекта процедуры средства для домашнего применения. Они утверждают, что если ими пользоваться, положительные изменения будут держаться дольше. Но на самом деле любой шампунь без сульфатов, которым вы будете мыть голову, будет столь же эффективен. Предлагаемые средства работают за счет того, что лишены агрессивных веществ. Вот и все!

Будьте здоровы и красивы!

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