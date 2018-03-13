Стильные прически для тех, кто хочет отрастить волосы

Отращивать волосы — занятие для самых стойких и терпеливых. Период, когда твоя прическа уже не дерзкая пикси, но еще не элегантный длинный боб, заставляет чувствовать себя неуверенно. Друзья думают, что ты поссорилась со своим парикмахером, а ты гадаешь, как бы уложить волосы, чтобы они выглядели аккуратно. Вот 6 примеров стильных причесок на отрастающие волосы от знаменитостей. Уж они-то знают, как шикарно выглядеть в любой ситуации.

1. Косы помогут волосам выглядеть аккуратно

Малышке Милли Бобби Браун пришлось сбрить волосы для роли девочки по имени Одиннадцать в драматическом телесериале «Очень странные дела». Одна из ее любимых причесок для красных дорожек — аккуратные гладкие косы. Тугие и опрятные, они напоминают, что для плетения не требуется много волос. Косы позволяют забыть о прическе на весь вечер, ведь с ними тебе не нужно поправлять выбившиеся пряди или беспокоиться, как долго продержится укладка.

2. Челка для объема

Существенно ускорить рост волос мы не в силах, но вот придать им объема одним движением руки — запросто. Челка — прекрасный подарок для волос, особенно при их отращивании. Не веришь мне, взгляни на Майли Сайрус в те времена, когда она отращивала свою великолепную стрижку пикси. Челка помогает создать иллюзию, что волосы длиннее и объемнее, чем на самом деле.

3. Играй с естественной текстурой волос

Если бы Голливуд учредил награду за самое изящное отращивание волос, Кейли Куоко не осталась бы с пустыми руками. После милой короткой стрижки она легко и непринужденно вернулась к своим длинным волосам. В переходный период Кейли укладывала волосы текстурированными волнами. Такая прическа прячет неудобную длину и выглядит свежо.

4. Гладкая укладка поможет выглядеть по-новому

Гладко зачесанные назад волосы с косым пробором попробовали, кажется, все голливудские дивы. Тебе тоже не стоит стесняться, ведь эта прическа выглядит строго и сексуально одновременно. Чтобы сделать ее, понадобиться немного усилий и много геля или мусса сильной фиксации. Важно, чтобы волосы выглядели максимально гладкими: всего одна выбившаяся прядь испортит весь образ.

5. Выбирай динамичный цвет

Когда Дженнифер Лоуренс отращивала свою короткую стрижку, ее цвет казался намного ярче. Она из тех счастливчиков, кому идет практически любой оттенок, а насыщенный блонд помог ей освежить длину. Если быть блондинкой — это не твое, найди динамичный цвет, который подчеркнет длину волос. Этой весной в моде яркие оттенки: розовый или фиолетовый поможет дерзко заявить о себе.

6. Аксессуары