Как заставить волосы расти быстрее?

Хочешь поскорее отрастить волосы после неудачной стрижки? Тогда наши советы тебе пригодятся!

1. Чаще подрезай кончики

Как ни странно, ножницы — твой друг в вопросе отращивания волос. «Главное — не отрезать слишком много, — уточняет звездный стилист Марк Таунсенд (которому доверяют свои прически Эшли Олсен (31) и Диана Крюгер (41)). — Попроси своего мастера убирать буквально несколько миллиметров (не больше трех). И тогда у тебя всегда будут крепкими и здоровыми кончики, и волосы в целом отрастут быстрее».

2. Всегда используй кондиционер

«Кондиционер помогает «запаять» волосы после мытья, в результате они не будут портиться и ломаться, а значит, шансы отрастить волосы повысятся вдвое», — уточняет Марк.

3. Чаще делай маски и используй масла

Одного кондиционера будет недостаточно. Стилисты советуют дополнить уход масками и маслами. «Всем советую мой личный рецепт: 1 стакан нерафинированного кокосового масла смешиваем с 1 столовой ложкой миндального масла, макадамии и жожоба. Наносишь полученную смесь на волосы и оставляешь на 10 минут, после чего смываешь», — советует Марк Таунсенд. «Если делать маски — не для тебя. То обрати внимание на репейное масло — оно самое популярное и действительно способствует росту волос», — отмечает Данила Милеев, амбассадор Kérastase.

4. Ополаскивай волосы холодной водой

«Действительно помогает отрастить волосы и поддерживать длинные волосы в хорошем состоянии, — уточняет Таунсенд. — Прохладная вода сглаживает внешний слой волос и помогает предотвратить потерю влаги».

5. Ищи «растишку» в составе косметики для волос

Есть много специальных средств для стимулирования роста волос. Выбирать их, конечно, нужно, ориентируясь не только на пометку «ускоряет рост», но и на состав! «В списке компонентов обязательно должны быть такие активные ингредиенты, как экстракт мать-и-мачехи (он улучшает кровообращение), тысячелистника (хорошо тонизирует и укрепляет), хинного дерева, (регулирует обменные процессы)», — отмечает Кирилл Гришкин, технолог Generik.

«Также хороши спреи, шампуни и ампулы с ментолом или перцем. Они улучшат кровообращение и питание луковиц, будут стимулировать рост», — подчеркивает Катя Конорева, арт-директор Go Coppola Nikolskaya.

6. Не носи полотенце на волосах

«Даже супермягкое банное полотенце может «сломать» твои волосы, — говорит Таунсенд. — Лучше после мытья сразу нежно вытирать их насухо (не перетирая при этом) и отдать предпочтение полотенцам из микрофибры».

7. Используй шелковые и сатиновые наволочки для подушки

Забудь про хлопчатобумажное постельное белье — оно травмирует волосы. Тут больше подойдут гладкие ткани, которые не будут вызывать трения.

8. Забудь про расчески с «железным» ворсом

«Используй «правильную» расческу из натуральной мягкой щетины, не расчесывай влажные волосы, и они не будут выпадать и начнут, как и положено, отрастать примерно на 1–2 см в месяц», — отмечает Данила Милеев, амбассадор Kérastase.

9. Никаких хвостов

Только растрепанные пучки или распущенные волосы. Сама понимаешь — тугие резинки будут только ломать волосы.

10. Устраивай волосам каникулы

То есть как можно реже используй горячие инструменты, а еще не забывай ходить в салоны красоты на полезные уходы. «Раз в месяц-полтора желательно делать профессиональные процедуры, направленные на восстановление волос, — отмечает Надежда Жулей, старший тренер Nioxin. — Лучше использовать мягкие пилинги без агрессивного механического воздействия. А в домашних условиях поддерживать этот результат средствами с охлаждающим и разогревающим эффектом, например с мятой, ментолом и никотиновой кислотой. В идеале их нужно комбинировать, чтобы улучшить кровообращение».

11. Соблюдай особую диету

С волосами, как и с фигурой: съела не то — и пиши пропало. «Для усиления роста хорошо бы сбалансировать свой рацион, налегать при этом стоит на белок — идеальный строительный материал для наших волос», — отмечает Владимир Макаров , эксперт Perfleor.

«Также пригодятся разные витамины и БАДы, — дополняет Данила Милеев, амбассадор Kérastase. — Правда, учти, что они будут давать временный эффект: перестанешь принимать — и процесс остановится».

12. Перестать нервничать

Понимаем, что сказать просто — сделать сложно. Но если в твоей жизни будет меньше стрессов, то и волосы будут расти лучше и быстрее.

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