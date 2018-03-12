Лучшие шампуни для густоты волос: выбор стилистов, трихологов, блогеров и звезд

Сухой шампунь R+Co: выбор Анастасии Решетовой

Топовый продукт для создания невероятного объема — сухой шампунь R+Co. Он радикально отличается от тех средств, на которых есть подобная надпись. R+Co освежает образ и создает хорошую базу для укладки.

Мне нравится почти вся продукция R+Co. В их линейке есть много паст и муссов для придания прикорневого объема. Благодаря пасте можно без труда создать

сексуально-небрежный образ: как будто вы только что встали. Она уплотняет волосы и формирует объем с подвижной фиксацией. Шифоновый мусс R+Co — ультра-легкий. Он придает прядям блеск и обеспечивает термозащиту (в его состав входит абиссинское масло).

Body-N-Shine, Nak: выбор Анны Портковой

Шампуней, способных увеличить густоту волос, не существует. Чтобы разбудить спящие фолликулы, нужен комплексный подход и несколько средств, подобранных трихологом. В данном случае речь идет об увеличении прикорневого объема и визуальном утолщении стержня. Такие шампуни, как правило, реализуются с пометкой «volume». Зимой, поздней осенью и в начале весны я не рекомендую ими пользоваться — большинство увеличивают электризацию волос. Время шампуней для объема наступает, когда отключают батареи! Мой выбор — Body-N-Shine, Nak. Шампунь от австралийского бренда содержит в составе коллаген, экстракт морского моха, водорослей и хитозан — ингредиенты, утолщающие, придающие блеск и объем у корней.

Volumea Volumizing, Rene Furterer: выбор Ксении Шипиловой

Я большая поклонница линейки Volumea для фантастического объема волос от Rene Furtener. Шампунь и бальзам не утяжеляют, придают гладкость и препятствуют электризации. Легкий, воздушный объем после использования обеспечивает даже самым тонким волосам. Основной действующий компонент — экстракт плодов дерева цератонии, который фиксирует каждый волосок у основания, при это оставаясь невидимым. Чудеса современной космецевтики!

Serioxyl, L’oreal Professionnel: выбор Алексея Нагорского

Мой выбор — набор Serioxyl, L’orel Professionnel. В него входят: три средства, работающих на уплотнение. Шампунь хорошо очищает и не содержит в составе силикона — главного «врага» прикорневого объема. После него на волосы по всей длине (включая кожу головы) наносится смываемой уход. Третий этап — уплотняющий мусс. После этих простых шагов волосы становятся толще и жестче, за счет чего объем держится, как каркас, и сохраняется несколько дней. Мои клиентки в восторге от этой серии. Эффект уплотнения достигается за счет инновационного комплекса Intra-Cylane, созданного на основе натуральных керамидов: он играет роль межклеточного «цемента» для волос, «склеивающего» чешуйки.

При укладке обладательницам тонких, лишенных объема волос я рекомендую использовать текстурирующими спреями с минеральной пудрой, абсорбирующей избытки себума. Сушите пряди вниз головой — думаю, это бьютихак знает каждая девушка. Можно воспользоваться крупными бигуди, либо оставить на волосах на несколько минут брашинг, с закрученными на него от лица волосами.

Аngel Wash, Kevin Murphy: выбор Натальи Бардо

Этот шампунь был разработан для тонких, ломких и окрашенных волос. Отлично очищает, разглаживает по всех длине и слегка приподнимает у корней. В составе: масло манго, экстракт лотоса и орхидеи, баобаба и бамбука, известного восстанавливающими свойствами. В составе нет сульфатов, парабенов и других вредных веществ, вызывающих аллергию — ценно и важно для меня.

Бессульфатный шампунь Volumizing Shampoo, Hemptz: выбор Татьяна Тимофеевой

Несколько лет назад я начала использовать исключительно шампуни без сульфатов и парабенов. Мои волосы моментально сказали мне «Спасибо!». Первая любовь — уходы от RUSK, с ними я забыла про раздраженную кожу головы раз и навсегда.

У меня тонкие, лишенные объема волосы, поэтому моими любимцами стали уплотняющий шампунь и кондиционер. К сожалению, RUSK стало все сложнее покупать в России , и я нашла достойную замену — Kevin.Murphy! Первое знакомство не очень удалось, я купила шампунь в США и неправильно подобрала его под мой тип волос. Но не стала сразу ставить крест на известной и любимой многими марке, а попросила моего мастера по волосам подобрать мне уходы в Москве . И результат не заставил себя ждать. Обожаю линейку Angel и фиолетовый бальзам для окрашенных волос, пролонгирующий холодный оттенок моих волос. Каждый день пользуюсь маслом для кончиков. Еще одна находка — бессульфатный шампунь от Hemptz. Средство, придающее дополнительный объем без сульфатов и агрессивных компонентов, — отличный вариант для меня. Шампунь на основе экстракта конопли утолщает волосы, делая их визуально гуще. Отдельное «спасибо» за блеск и защиту цвета.

Bodybuilding Volume Shampoo, Alterna: выбор Лолиты Османовой

У меня хороший объем от природы. Но нам же всегда хочется большего. Bodybuilding Volume Shampoo от Alterna — отличный шампунь, придающий волосам визуальную густоту. В составе нет сульфатов, парабенов и агрессивный ингредиентов, которые могут вызвать аллергию. Среди компонентов вы найдете ценные аминокислоты, заполняющие пустоты между чешуйками, морской шелк, придающий гладкость, энергетические питательные вещества, тонизирующие и стимулирующие обменные процессы в волосяных фолликулах. Подходит для ежедневного использования и лучше всего работает в паре с кондиционером из этой же серии.

Volumizing Shampoo, Aloxxi: выбор парикмахера-стилиста Евгения Шатохина

Тонкие, лишенные объема у корней волосы — проблема многих славянок. Сделать их визуально гуще и толще позволяют специальные спреи и средства для укладки — их сегодня очень много. Мой любимый шампунь для объема — Volumizing Shampoo, Aloxxi. В этой серии для ухода используются стволовые клетки яблок с отличной восстанавливающей способностью. Масло оливы и винограда придают блеск, и при этом не утяжеляют. Растительный протеин сглаживает чешуйки, делая волосы гладкими по всей длине. Подходит для ежедневного использования.