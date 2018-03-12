«Прикрытая на человека похожа»: Ким Кардашьян рассматривают в новой фотосессии

Если спросить у обывателей, что они знают о 37-летней Ким Кардашьян , вряд ли хоть кто-то сможет назвать какие-нибудь ее весомые заслуги. А вот выдающиеся формы, кричащие наряды, нелепые прически и ногти наверняка вспомнит каждый. Однако последняя съемка для журнала показала, что в умелых руках Ким вполне себе может выглядеть неплохо, даже не привлекая внимания к своим огромным частям тела.

Светская львица Ким Кардашьян — женщина, безусловно, видная. И выделяется она в первую очередь своими формами, которые еще и очень любит демонстрировать публике, выбирая до неприличия обтягивающие ее достоинства вещи. Внушительная пятая точка давно уже стала визитной карточкой Ким и обыватели даже признаются, что, прикрывая ее различными нарядами, Ким лишает себя привычного ажиотажа.

Вот и недавняя фотосессия, опубликованная в издании Vogue India, как раз на удивление скромна, даже целомудренна, учитывая предыдущие эксперименты Ким для глянца. Возможно, формат журнала потребовал от редакции соблюсти определенные приличия, все же номер верстался для страны, где выставлять напоказ свою попу считается крайне недостойным.

Ким одета красиво и изыскано, с элементами индийского колорита, а некоторые наряды напоминают традиционное сари. Над волосами стилисты особо не старались, светлые локоны красотки ниспадают ей на плечи небрежными локонами. Макияж выполнен вполне для Ким традиционно, с таким гримом ее можно увидеть на большинстве снимках папарацци.

Российские пользователи сети Инстаграм с интересом рассмотрели появившиеся снимки. Многие отметили, что на фото много ретуши, однако для глянцевых изданий, увы, это давно уже норма; что в жизни Ким явно не обладает такой идеальной кожей, учитывая ее уже далеко не юный возраст; что выражение лица именитой красавицы на всех снимках одно и то же, впрочем, как и на всех снимках в ее Инстаграм-аккаунте.

Большинство комментаторов все же сошлось во мнении, что фотосессия удалась. И получилось это за счет того, что пятая точка Ким не играет здесь главную роль, она деликатно, очень аккуратно и феерично прикрыта красивыми нарядами. «Вот почему она в жизни не прикрывает свои телеса. Тут вроде и тела много, но попы нет и все по-другому» «Да, прикрытая она даже на человека похожа. Стоит так одеваться чаще» «Надо прятать пятую точку, однозначно. Так же вполне себе ничего» «Симпатично получилось, на удивление» «Да, хорошо поработали стилисты, видно, в Индии ее лосины явно бы не поняли»

Может, все дело в возрасте и мудрости, которая должна приходить к человеку с годами? Все же Ким уже не 16, она успешна и богата, более того, мать семейства, которая своим примером должна прививать детям вкус, в одежде в том числе. Хотя судя по цвету ее волос, Ким явно не намерена останавливаться в своих экспериментах.