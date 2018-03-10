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Настасье Самбурской посоветовали срочно отрастить волосы
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Настасье Самбурской посоветовали срочно отрастить волосы 

Russianshowbiz.info 10 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в Инстаграме архивное фото с отдыха на море.
На фото артистка запечатлена в синем купальнике. Поскольку снимок был сделан несколько лет назад, Самбурская на фото появилась с длинными распущенными волосами, которые много лет были ее «визитной карточкой».
"Ой, чего нашла! Норм инстателочка. И, теперь, все дружно напишем про волосы! Даже я напишу! Самбурская успокойся, хватит, верни волосы на место!" — иронично подписала фото артистка. Огромное количество поклонников поддержали порыв артистки вернуться к прежнему имиджу.
Читатели отметили, что с длинными волосами девушка выглядит более женственно и «мягко», а в ее образе появляется некоторая загадочность и уходит привычная сегодня агрессия и протест.
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