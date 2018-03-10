Настасье Самбурской посоветовали срочно отрастить волосы

Актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в Инстаграме архивное фото с отдыха на море.

На фото артистка запечатлена в синем купальнике. Поскольку снимок был сделан несколько лет назад, Самбурская на фото появилась с длинными распущенными волосами, которые много лет были ее «визитной карточкой».

"Ой, чего нашла! Норм инстателочка. И, теперь, все дружно напишем про волосы! Даже я напишу! Самбурская успокойся, хватит, верни волосы на место!" — иронично подписала фото артистка. Огромное количество поклонников поддержали порыв артистки вернуться к прежнему имиджу.

Читатели отметили, что с длинными волосами девушка выглядит более женственно и «мягко», а в ее образе появляется некоторая загадочность и уходит привычная сегодня агрессия и протест.