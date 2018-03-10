Изменились вместе с весной: новые прически звезд

Хочешь что-то поменять в жизни, начни с прически — это всем известная истина. Так почему бы не применить ее сейчас, когда зима уступает место весне и вместе с солнцем хочется перемен? Многие селебрити уже рискнули измениться — и совсем не прогадали: с новыми стрижками, цветом волос или прической звезды выглядят ярко и свежо. Стилисты уверяют: именно перемены — тренд сезона.

Звезда «500 дней лета» и сериала «Новенькая» Зоуи Дешанель рассталась со своими длинными локонами, выбрав каре, но при этом оставила челку, с которой, кажется, ходит всю жизнь. Несмотря на такую радикальную смену имиджа, Зоуи по-прежнему выглядит мило.

Попробовать такую прическу можно любой женщине с любой формой лица: каре идет практически всем — просто придется больше думать об укладке.

Актриса из «Звездных войн» сменила шоколадный цвет волос на модный блонд, выбрав теплый медовый оттенок. Возможно, нам просто стоит ждать от Дэйзи новой роли в кино, а возможно, она решилась стать более солнечной с наступлением весны.

Сейчас в тренде все оттенки блонда — не бойтесь экспериментировать.

Признанная икона стиля будто вернулась в прошлое, в то время, когда играла главного любовного эксперта Нью-Йорка Кэрри Брэдшоу : у актрисы теперь светлые волосы, правда, без тех кудряшек, из-за которых все любили героиню «Секса в большом городе».

Прямые, но слегка рваные пряди выглядят немного небрежно. Такая прическа подойдет тем, кому наскучили локоны.

Певица, вернувшая родной черный цвет, предстала на публике с идеально гладкими длинными волосами, а эксперты в один голос твердят, что именно такая прическа — тренд 2018 года.

Суперпрямые, блестящие локоны отлично смотрятся, если лицо круглой или квадратной форм, потому что зрительно вытягивают его. Если же свои волосы от природы тонкие и не такие длинные, стилисты советуют пользоваться накладными прядями.

Актриса внезапно стала брюнеткой с очень короткой стрижкой. Стилисты уверяют, что такой образ может примерить на себя любая женщина — вопрос лишь в том, хватит ли смелости.

Чтобы добавить стрижке игривости, после душа на слегка влажные волосы можно нанести спрей или мусс.

Певица постоянно меняет прически, экспериментируя с длиной, цветом, объемом. В этот раз она показалась со стрижкой в стиле рок-н-ролла и глэм-рока: тяжелая челка до глаз, пряди разной длины.

Эксперты говорят, что такая прическа подойдет тем, у кого от природы плотные и тяжелые волосы. Чтобы сделать подобный образ обладательницам тонких волос, стоит прибегнуть к специальным муссам и кремам.

Керри Вашингтон

Актриса от природы имеет толстые объемные волосы, локоны ей очень идут. В сочетании с косым пробором и ниспадающей челкой, добавляющей асимметрию, такая прическа делает лицо более мягким.

Подобный боб, созданный из разных слоев, которые придают легкость и структуру, тоже подойдет большинству женщин. Чтобы создать такой эффект, надо нанести на вымытые волосы защитный крем и просушить локоны, а затем завить их. После этого пропустить локоны через пальцы и закрепить лаком для волос.

Посмотрите на другие актуальные прически сезона:

Самые модные оттенки волос весны-2018 от голливудских стилистов: спешим в салон

Самые модные прически весны-2018: хвосты, пучки и не только

Конский хвост — идеальная прическа для… выхода в свет