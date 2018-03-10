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Изменились вместе с весной: новые прически звезд
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Изменились вместе с весной: новые прически звезд 

Я Покупаю 10 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Хочешь что-то поменять в жизни, начни с прически — это всем известная истина. Так почему бы не применить ее сейчас, когда зима уступает место весне и вместе с солнцем хочется перемен? Многие селебрити уже рискнули измениться — и совсем не прогадали: с новыми стрижками, цветом волос или прической звезды выглядят ярко и свежо. Стилисты уверяют: именно перемены — тренд сезона.
Зоуи Дешанель
Звезда «500 дней лета» и сериала «Новенькая» Зоуи Дешанель рассталась со своими длинными локонами, выбрав каре, но при этом оставила челку, с которой, кажется, ходит всю жизнь. Несмотря на такую радикальную смену имиджа, Зоуи по-прежнему выглядит мило.
Попробовать такую прическу можно любой женщине с любой формой лица: каре идет практически всем — просто придется больше думать об укладке.
Дэйзи Ридли
Актриса из «Звездных войн» сменила шоколадный цвет волос на модный блонд, выбрав теплый медовый оттенок. Возможно, нам просто стоит ждать от Дэйзи новой роли в кино, а возможно, она решилась стать более солнечной с наступлением весны.
Сейчас в тренде все оттенки блонда — не бойтесь экспериментировать.
Сара Джессика Паркер
Признанная икона стиля будто вернулась в прошлое, в то время, когда играла главного любовного эксперта Нью-Йорка Кэрри Брэдшоу: у актрисы теперь светлые волосы, правда, без тех кудряшек, из-за которых все любили героиню «Секса в большом городе».
Прямые, но слегка рваные пряди выглядят немного небрежно. Такая прическа подойдет тем, кому наскучили локоны.
Сиара
Певица, вернувшая родной черный цвет, предстала на публике с идеально гладкими длинными волосами, а эксперты в один голос твердят, что именно такая прическа — тренд 2018 года.
Суперпрямые, блестящие локоны отлично смотрятся, если лицо круглой или квадратной форм, потому что зрительно вытягивают его. Если же свои волосы от природы тонкие и не такие длинные, стилисты советуют пользоваться накладными прядями.
Кейт Хадсон
Актриса внезапно стала брюнеткой с очень короткой стрижкой. Стилисты уверяют, что такой образ может примерить на себя любая женщина — вопрос лишь в том, хватит ли смелости.
Чтобы добавить стрижке игривости, после душа на слегка влажные волосы можно нанести спрей или мусс.
Леди Гага
Певица постоянно меняет прически, экспериментируя с длиной, цветом, объемом. В этот раз она показалась со стрижкой в стиле рок-н-ролла и глэм-рока: тяжелая челка до глаз, пряди разной длины.
Эксперты говорят, что такая прическа подойдет тем, у кого от природы плотные и тяжелые волосы. Чтобы сделать подобный образ обладательницам тонких волос, стоит прибегнуть к специальным муссам и кремам.
Керри Вашингтон
Актриса от природы имеет толстые объемные волосы, локоны ей очень идут. В сочетании с косым пробором и ниспадающей челкой, добавляющей асимметрию, такая прическа делает лицо более мягким.
Подобный боб, созданный из разных слоев, которые придают легкость и структуру, тоже подойдет большинству женщин. Чтобы создать такой эффект, надо нанести на вымытые волосы защитный крем и просушить локоны, а затем завить их. После этого пропустить локоны через пальцы и закрепить лаком для волос.
Посмотрите на другие актуальные прически сезона:
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