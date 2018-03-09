Как ни в коем случае нельзя красить брови: разбираем на примере звезд 

Бритни СпирсGlobal Look Press Бритни СпирсGlobal Look Press Кристина АгилераGlobal Look Press Кристина АгилераGlobal Look Press Эмилия КларкGlobal Look Press Эмилия КларкGlobal Look Press Кара ДелевиньGlobal Look Press Кара ДелевиньGlobal Look Press ФергиGlobal Look Press ФергиGlobal Look Press ФергиGlobal Look Press Гвен СтефаниGlobal Look Press Гвен СтефаниGlobal Look Press Леди ГагаGlobal Look Press Леди ГагаGlobal Look Press Лили КоллинзGlobal Look Press Лили КоллинзGlobal Look Press Линдси ЛоханGlobal Look Press Линдси ЛоханGlobal Look Press Майли СайрусGlobal Look Press Майли СайрусGlobal Look Press Бет ДиттоGlobal Look Press Бет ДиттоGlobal Look Press Кейт МиддлтонGlobal Look Press Кейт МиддлтонGlobal Look Press Кейт МиддлтонGlobal Look Press Мэйси УильямсGlobal Look Press Мэйси УильямсGlobal Look Press Лурдес ЛеонGlobal Look Press Лурдес ЛеонGlobal Look Press Основная ошибка при оформлении бровей — чрезмерно их выщипать, в результате чего они становятся слишком тонкими. Вторая распространенная ошибка — брови, оформленные далеко от переносицы, так что расстояние между их основаниями заметно превышает исходное положение. Часто встречаются ошибки с формированием самой высокой точки брови — как правило, ее смещают ближе к переносице, что создает эффект «запятой». Нередки ошибки и с цветом — сегодня по-прежнему встречаются слишком темные брови. Часто во время домашнего окрашивания девушки не читают инструкции и не следят за временем, удерживая краску до 30 минут (как и при окрашивании волос, что, разумеется, неверно). Нередко даже используют краску для волос, чтобы покрасить брови, однако составы этих продуктов заметно отличаются. Краска для волос намного агрессивнее, так что фолликулы волосков бровей просто не выдерживают сильного воздействия. Встречаются также ошибки при создании формы. К примеру, опускают кончик брови слишком низко, что придает глазам грустное выражение. Еще одна частая ошибка — некорректная стрижка бровей. Девушки часто неправильно оформляют основание брови: во время стрижки они держат ножницы под углом к переносице, заваливая вовнутрь волоски у основания. Ошибки звезд Гвен Стефани не скрывает свою любовь к яркому мейку, но в случае с оформлением бровей это все-таки перебор. Чрезмерно графичная форма и темный цвет только добавляют образу певицы искусственности. Бритни Спирс, похоже, призыв к натуральности восприняла слишком буквально — брови певицы выглядят неухоженно, а форма и вовсе требует коррекции. У Ферги замечен чрезмерный изгиб в сочетании с явно подстриженными волосками — минимум естественности, максимум асимметрии. У Дрю Бэрримор вновь имеет место чрезмерный изгиб, асимметричная форма и в целом неухоженный вид бровей. Безусловно, брови должны выглядеть натурально и смотреться естественно, а тон должен сочетаться с натуральным цветом. Угольно-черную краску для дизайна бровей лучше заменить на окрашивание более лаконичной хной. Также не стоит увлекаться геометрией: пусть изгибы будут мягкими, а границы — растушеванными. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: Global Look Press