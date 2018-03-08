Паж, гарсон и микрочелка: самые модные стрижки весны-2018

Стрижка пикси

Главное правило стрижек 2018 года: чем короче, тем лучше. Самая актуальная прическа — это «ежик». Более женственной альтернативой станет стрижка пикси с густой челкой и объемом на макушке. Она выгодно подчеркивает глаза и губы, привлекает внимание к шее и ключицам.

Перед походом к парикмахеру важно оценить не только пропорции лица, но и фигуры: ультракороткие стрижки украшают хрупких девушек. И приготовьтесь к окрашиванию: цвет пикси обязан быть ярким — платиновым, рыжим или фиолетовым.

Стрижка паж Тайра Бэнкс

Из ретро в тренды — стрижке паж предрекают новую волну популярности. Визуально она напоминает шапочку: челка плавно перетекает в боковые пряди и образует одно целое с общей массой волос. Стрижка выглядит объемной, долго держит форму, легко укладывается, женственно смотрится. Есть вариации для любых волос: коротких, средних и длинных.

Особенно хорошо стрижка паж смотрится на квадратной форме лица — сглаживает его угловатые черты.

Взъерошенное каре

Этой весной гладкое каре нужно «встряхнуть», чтобы прическа смотрелась стильно и небрежно. Стрижку делают косыми срезами или бритвой — это создает эффект ветра в волосах. Каре подходит всем типам лица, легко поддается укладке, хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах.

Обладательницам кудрявых волос повезло вдвойне: пряди не нужно накручивать плойкой, так как они уже имеют текстуру и объем.

Микрочелка

Ультракороткая челка — самый горячий тренд сезона. Она моментально делает образ современным, а лицо — запоминающимся. Но в уходе прихотлива: требует ежедневной укладки и регулярного подравнивания. Эксцентричная челка привлекает внимание к бровям, поэтому они должны быть ухоженными и четко очерченными.

Выбирать микрочелку нужно строго по форме лица. Прямая челка подходит овальному и вытянутому, а рваная — круглому, квадратному и треугольному лицу.

Стрижка гарсон

Стрижка гарсон — синоним французского шика и элегантности. В отличие от мужской в ней нет четких контуров. Стрижка отличается плавными линиями, которые создаются филировкой или градуированием по всему контуру. Этот прием усмиряет жесткие и непослушные пряди, а также придает дополнительный объем тонким волосам.

Этой весной актуально дополнить прическу длинной косой челкой или насыщенным кофейным окрашиванием. Стрижка гарсон подчеркивает девичью хрупкость и требует минимального ухода.

Представьте очертания буквы «А» — именно по такой форме выполняется стрижка боб в этом сезоне. Важно, чтобы пряди у лица были длиннее, чем на затылке. А вот перепад может быть как выраженным, так и почти незаметным. Классический А-боб выполняется без слоев и требует минимальной укладки — достаточно подкрутить пряди у подбородка.

Такая стрижка подчеркивает скулы, а скульптурирующее окрашивание сделает черты лица еще более точеными.

Челка на две стороны

Кирстен Данст

Длинная челка, уложенная по бокам от лица, добавляет прическе объема, корректирует широкий лоб и скрывает пухлые щечки. Особенно хорошо смотрится с многослойной, каскадной стрижкой. Главное, чтобы остальные волосы были не короче подбородка.

Главный плюс этой челки заключается в универсальности: она отлично смотрится не только с распущенными волосами, но и с конским хвостом или высоким пучком.

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