Об интимном: женская гигиена

Интимная гигиена — тема деликатная, и обсуждают ее со своим гинекологом, а тем более между собой, далеко не все. Точно так же, как и не все понимают важность правильного ухода «там». А между тем даже минимальные познания в области интимной гигиены могут предотвратить целый ряд заболеваний и осложнений со стороны женского здоровья.

Ликбез

Микрофлора влагалища состоит в основном из лактобактерий. Именно они играют огромную роль в защите от болезнетворных микроорганизмов. Лактобактерии производят молочную кислоту, которая поддерживает нормальный кислотно-щелочной баланс, непригодный для размножения патогенных организмов. И вот когда уровень pH круто меняется не в ту сторону, нарушается равновесие и вредные бактерии могут запросто заселить микрофлору, приводя к развитию инфекций и воспалений. Насторожить вас должны следующие симптомы: тянущие боли в низу живота, зуд в области половых органов, выделения непривычной консистенции и цвета, неприятный запах, чувство жжения при мочеиспускании, боль во время полового акта.

Если вы заметили один или несколько перечисленных признаков, это повод незамедлительно обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение. Самолечением в этом случае заниматься не рекомендуется, несмотря на обилие средств и их свободный доступ в аптеке, поскольку заболевания половых органов похожи друг с другом и самостоятельно поставить диагноз, начитавшись симптомов в Интернете, не получится. Также стоит внимательно отнестись к распространенным факторам риска, которые нарушают кислотно-щелочной баланс влагалища: частая смена половых партнеров, синтетическое нижнее белье, тесная одежда, гормональный сбой, ослабленный иммунитет, прием антибиотиков, неправильное питание и т. д. Так что, если вы находитесь в зоне риска, следить за своим самочувствием и гигиеной вам нужно в несколько раз тщательнее.

Основные правила интимной гигиены

Частое мытье, ровно так же, как редкое, сильно вредит и нарушает нормальную микрофлору. Гигиена должна быть умеренной. Кое-где можно найти информацию, что подмываться нужно 3–4 раза в день, но это неправильно. Такое частое мытье провоцирует сухость, а значит, pH-среда меняется не в лучшую сторону. Достаточно подмываться 1–2 раза в день, но если вдруг необходимо принимать душ чаще, мойтесь только чистой водой, не используя средства гигиены.

Некоторые девушки ошибочно полагают, что отдельное средство для интимной гигиены иметь необязательно. Обычное мыло и гели для душа нарушают нормальную кислотно-щелочную среду, вызывая гибель лактобактерий, раздражения, аллергические реакции и способствуя размножению болезнетворных микробов. Подходящее средство для интимной гигиены должно иметь от 3,8 до 4,5 pH. Лучше, если оно будет содержать дополнительно лактобактерии и экстракты лекарственных растений, которые оказывают увлажняющий, противовоспалительный и антигрибковый эффект. Только учтите, что использовать средство для интимной гигиены можно только на внешних участках, чтобы не нарушить естественную бактериальную среду. С другой стороны, некоторые гинекологи уверяют, что вполне достаточно поддерживать чистоту, используя обычную теплую воду.

Правильно подобранное полотенце также играет важную роль в интимной гигиене. Оно не должно содержать синтетических волокон — идеальным будет аксессуар из хлопка или льна, который позволяет коже дышать. Жесткое полотенце тоже не годится, иначе можно травмировать нежную кожу и занести инфекцию. Полотенце для интимной гигиены должно иметь только одну хозяйку и меняться каждые 2–3 дня.

Главной ошибкой при выборе прокладок, тампонов и средств для интимной гигиены является предпочтение парфюмированной продукции. Дело в том, что любые отдушки, даже если вы не страдаете аллергией, могут вызвать раздражение и воспаление. Так что откажитесь от любых парфюмированных изделий для ухода за деликатной областью в пользу неароматизированных и желательно гипоаллергенных.

Нижнее белье также играет важную роль в интимной гигиене. Оно должно быть из натуральной дышащей ткани, полностью исключая синтетику. Если такой возможности нет, что понятно из-за желания носить красивое нижнее белье, которое не всегда удобно, то свести его ношение нужно к минимуму. Также гинекологи не одобряют стринги, которые провоцируют раздражения и воспаления, а также инфицирование вредоносными бактериями.

5 лучших средств для интимной гигиены

Гель для интимной гигиены «Эпиген Интим»

Данное средство деликатно очищает, поддерживает оптимальный уровень микрофлоры и содержит в своем составе только полезные компоненты. Молочная кислота нормализует кислотно-щелочной баланс слизистой, защищая половые органы от инфекций. Глицирризиновая кислота обладает лечебными свойствами, укрепляет местный иммунитет и борется с болезнетворными микроорганизмами. Глицерин увлажняет и смягчает кожу, фитосфинозины снимают воспаления и борются с микробами. Ежедневное использование геля позволяет ускорить заживление, а также уничтожить микробы, предотвращая развитие молочницы. А самое главное, средство не вызывает аллергических реакций и станет незаменимым помощником в критические дни, когда особенно остро стоит вопрос чистоты и свежести.

Гель для интимной гигиены «Эпиген Интим» (783 руб.)

Гель для интимной гигиены Nivea Intimate Natural

Мягкая формула геля, в составе которой натуральные и лечебные ингредиенты, бережно ухаживает за чувствительной кожей интимных участков тела. Экстракт алоэ вера увлажняет, успокаивает и смягчает кожу, ромашка обладает антисептическими свойствами и устраняет воспаления, а молочная кислота поддерживает естественный уровень рН. Несмотря на то что гель имеет легкий аромат, он гипоаллергенен. Средство дарит ощущение чистоты и свежести в течение всего дня. Более того, вас непременно порадует его демократичная цена.

Гель для интимной гигиены Intimate Natural, Nivea (279 руб.)

Гель для интимной гигиены Lactacyd Femina

Один из самых популярных продуктов для интимной гигиены разработан специально для ежедневного использования. Он не содержит ни красителей, ни отдушек, ни мыла, поэтому раздражения и аллергические реакции полностью исключены. Текстура средства мягкая, шелковистая и очень приятная, а запах нейтральный, что особенно понравится девушкам, которые не любят отдушки. Благодаря входящим в состав антибактериальным ингредиентам после использования геля ощущение чистоты и свежести будет сопровождать вас на протяжении всего дня, а от неприятного запаха не останется и следа. Lactacyd Femina — идеальное средство для интимной гигиены, которое часто рекомендуют своим пациенткам врачи-гинекологи.

Гель для интимной гигиены Lactacyd Femina (319 руб.)

Гель для интимной гигиены Sesderma Intimate Hygiene Gel Состав этого средства значительно отличается от своих «собратьев». В нем содержится экстракт лопуха, пантенол и даже гиалуроновая кислота. Если первые направлены на снятие раздражений, воспалений, увлажнение, восстановление и смягчение, то гиалуроновая кислота придает коже упругость, продляя интимной зоне молодость. Кроме того, гель является отличной профилактикой развития молочницы и других грибковых заболеваний, может применяться в качестве дополнительного лечения во время этих проблем.

Гель для интимной гигиены Sesderma Intimate Hygiene Gel (2 350 руб.)

Гель для интимной гигиены КОРА

Средство содержит мягкие компоненты, нейтрализующие жесткость водопроводной воды, поэтому после его применения не возникает ощущения сухости. В состав геля входят ромашка и календула, которые успокаивают, смягчают и снимают раздражения, молочная кислота, которая поддерживает естественный уровень pH интимной зоны, и антимикробный комплекс, который защищает кожу от бактерий, устраняет неприятный запах и дарит ощущение свежести до конца дня. Гель КОРА прекрасно снимает дискомфорт после использования ежедневных прокладок и синтетического нижнего белья.

Гель для интимной гигиены КОРА (275 руб.)