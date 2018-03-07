Биоревитализация: с чем борется и когда ее нужно делать

Что такое биоревитализация? Ответ на этот вопрос заключен в самом названии процедуры: «био» — «натуральный, природный»; «ре» — «возвращение»; «вита» — «жизнь»; то есть дословно — естественное возвращение к жизни.

Естественное, потому что главный компонент препаратов-биоревитализантов — гиалуроновая кислота, которая является натуральным составным элементом нашей кожи и вырабатывается в организме самостоятельно. Она входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей, отвечая за естественную увлажненность кожи, ее упругость и молодость.

В теле человека в среднем содержится около пятнадцати граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется каждый день. Однако с течением времени этот процесс существенно замедляется, в результате кожа теряет упругость.

Итак, какие же задачи помогает решить биоревитализация?

Задача №1: увлажнение

Главное свойство гиалуроновой кислоты — способность удерживать влагу. Благодаря этому кожа остается молодой и красивой. Образование мелких складочек и морщин — это прямое следствие недостатка увлажнения. И кремы тут помогают слабо, потому что воздействуют только на верхний слой эпителия.

Для внутреннего наполнения тканей нужно пить больше воды и восстанавливать уровень гиалуроновой кислоты. Введение малых доз гиалуроновой кислоты подкожно позволяет дерме накапливать естественную влагу, стимулирует производство организмом собственного коллагена. Словом, кожа не только дополнительно увлажняется, но и восстанавливается естественным путем.

Мар 5, 2018 в 1:00 PST Задача №2: восстановление упругости

Во время проведения биоревитализации гиалуроновая кислота попадает именно в средние и глубокие слои эпидермиса, где активно стимулирует регенерацию эластина и коллагена, а также способствует улучшению состава межклеточного вещества, которое отвечает за увлажненность и питание кожи.

Увлажненная изнутри кожа выглядит более здоровой. Если потеря объема и тургора кожи — это одна их ваших проблем, то регулярный курс биоревитализантов вам поможет. Конечно, он не вернет вам щечки младенца, но устранит неровности и легкую дряблость.

Задача №3: избавление от гиперпигментации

Кожу сильно портит ультрафиолет. К сожалению, у жительниц наших широт нет привычки заниматься профилактикой фотостарения, как у кореянок или японок, у которых защита от солнца практически возведена в культ.

Меланин — пигмент кожи, который отвечает за ее окраску, выполняя при этом антиоксидантную функцию. Именно поэтому участки кожи, которые подвергаются высокой окислительной нагрузке и воздействию ультрафиолета, особенно склонны к сильной пигментации. Едва заметные пятнышки, которые в 15 лет выглядят милыми веснушками, в 30 уже совсем не такие милые. Пигментация имеет тенденцию накапливаться, с каждым годом пятнышки становятся все темнее.

Неровный цвет кожи, который зачастую обусловлен именно пигментацией, пигментные пятна, а также темные круги под глазами являются показанием для проведения биоревитализации. Специальные препараты способствуют восстановлению нормального цвета кожи. Крупные очаги гиперпигментации, конечно, одной только биоревитализацией не удалить, но можно значительно их осветлить с помощью сочетания различных методов (пилингов, инъекций).

Публикация от @kalya__222 Мар 6, 2018 в 12:36 PST Задача №4: восстановление

Травмированная кожа — пересушенная, пострадавшая от ультрафиолета, ветра, холода — скажет спасибо даже за одну грамотно проведенную процедуру. Рекомендована она и при наличии ожогов, шрамов.

Дело в том, что гиалуроновая кислота способствует полноценному делению клеток, а значит и заживлению. Она повышает микроциркуляцию во всех слоях кожи, восстанавливает электролитный баланс внеклеточной жидкости.

Косметологи советуют курс восстановительных процедур проводить именно весной, чтобы свести на нет воздействие сухого воздуха в помещениях и морозных ударов, с которыми мы имеем дело всю зиму. Кстати, биоревитализация проводится не только на лице, но и на других участках (руки, шея, зона декольте).

Задача №5: улучшение цвета лица

Курс биоревитализации стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты, улучшается кровообращение, лимфоток, усиливаются обменные процессы. Активизация синтеза коллагена и эластина позволяет разгладить мелкие морщинки, кожа становится ровнее, появляется естественный румянец.

Публикация от Елена Хиль (@cosmetology63)

Мар 6, 2018 в 12:25 PST Задача №6: нормализация внутренних процессов

Расширенные поры, повышенное салоотделение — зачастую эти недостатки тоже возникают из-за сухости, которую позволяет устранить инъекция гиалуроновой кислоты. Препараты-биоревитализанты снижают гиперактивность сальных желез. После правильно проведенного курса процедур можно даже обнаружить, что ваша кожа по своему типу вовсе не жирная, как вы всегда считали, а совершенно нормальная. Достаточная увлажненность позволяет сузить поры — в них перестанут накапливаться загрязнения, что сведет к минимуму риск появления раздражений и воспалений.

Задача №7: профилактика старения

Как и все современные щадящие косметологические процедуры, биоревитализация подразумевает высокий уровень образованности и ответственности пациента. Поддерживать состояние кожи на хорошем уровне всегда проще, чем лечить уже испорченное небрежным отношением лицо.

Активная гидратация и баланс питательных веществ — вот что сдерживает процессы старения. А это подразумевает регулярное обращение к врачу и правильный подбор препаратов.

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