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Эксперты рассказали, как избавиться от растяжек
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Эксперты рассказали, как избавиться от растяжек 

МедикФорум 6 марта 2018
Фото: МедикФорум
Растяжки на коже являются преимущественно женской проблемой, у мужчин они возникают крайне редко. Косметологи проводят процедуры, помогающие представительницам прекрасного пола избавиться от стрий, но они достаточно дороги и не всем подходят. Эксперты рекомендуют несколько натуральных средств, позволяющих справиться с проблемой. Полосовидная атрофодермия на теле может появиться в период беременности, при резком наборе веса или приеме гормональных препаратов. Растяжки чаще всего возникают в области живота, бедер, ягодиц и на груди: при увеличении их объема волокна коллагена повреждаются и на участках кожи появляются бороздки с фиолетовым или красноватым оттенком. Спустя время они обесцвечиваются и становятся еле заметными. Всем женщинам хочется иметь красивое тело, и они готовы испробовать разные способы избавления от проблемы. Специалисты для МЕдикФорума рассказали, что перед процедурами желательно провести пиллинг проблемных зон, обработав любым скрабом или сделав массаж мочалкой из люфы. В процессе улучшается кровообращение и эластичность кожи. Особенно полезной является обработка участков тела хной: нужно круговыми движениями натереть влажным ингредиентом место со стриями и оставить на 10 минут. В борьбе с растяжками помогут эфирные и растительные масла. Например, можно приготовить раствор из 3 столовых ложек базового (оливкового, масла ши или из виноградных косточек) и 5 капель масла розмарина. Хорошо помогает средство из масла лаванды и апельсина (по 2 капли), розмарина (4 капли), разведенных в одной столовой ложке базового. Эффективным считается массаж с кукурузным маслом, богатым витамином Е. Распаренную кожу необходимо растереть круговыми движениями или помассировать специальными банками. Данные процедуры следует проводить не менее 3-4 месяцев определенными курсами.
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