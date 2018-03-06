Какие шапки вредны для здоровья волос и кожи головы

Надвигается зима, а значит, в обиход снова входят шапки. Многие мужчины и женщины отказываются от ношения головных уборов, мотивируя это тем, что шапка, во-первых, портит прическу, а, во-вторых, вредна для здоровья волос и кожи головы.

Ну с прической все понятно, действительно, сложно сохранить стильную укладку, если волосы долгое время были прижаты головным убором. Да и электризуются они в сухом морозном воздухе от соприкосновения с шапкой очень сильно. В результате — стоящие дыбом или печально повисшие пряди. Есть много способов сохранить красоту волос даже под шапкой, но мы сегодня поговорим не о них, а о том, действительно ли головные уборы вредят здоровью волос и какие их них самые вредные.

Нужно ли вообще носить шапку?

Врачи-трихологи в одни голос утверждают — шапку зимой носить нужно обязательно! Низкие температуры, уже от –5 °С, — это огромный стресс для волос. Добавляем сюда сильный ветер, влажность, возможные колебания температуры — и получаем просто гремучую смесь, делающую волосы сухими, ломкими и тусклыми. Но холод вреден не только для самих волос, переохлаждение вредно для кожи головы и для волосяных луковиц. При переохлаждении организм пытается бороться и увеличивает подкожный жировой слой, ухудшающий кровоснабжение луковиц. Если секущиеся волосы можно подстричь, полечить масками и бальзамами, то выпадение луковиц терапии поддается крайне неохотно.

«Не навреди…»

Так что, шапки зимой носить необходимо, но шапка шапке рознь. Худший из возможных вариантов — синтетический головной убор. Синтетика затрудняет теплообмен и дыхание кожи головы и под шапкой создается парниковый эффект. Голова потеет, что очень вредно для кожи и может вызвать ее раздражение и появление перхоти. Лучше всего носить шапки из натуральной шерсти или с небольшой примесью акрила. Но и здесь нужно быть очень осторожным и избегать слишком толстых и колючих шерстяных шапок — от них голова тоже начинает чесаться.

Нельзя носить и шапки, не соответствующие размеру. Слишком маленький головной убор будет сдавливать голову и перекрывать поступление крови и питательных веществ к луковицам. В результате вы не только получите головную боль, но и перхоть и раздражение кожи. К тому же, надевая и снимая тесный головной убор, вы неминуемо повредите волосы. А уж если ваша шапка оказалась одновременно слишком маленькой и синтетической — выбрасывайте ее, не раздумывая! Не рекомендуется носить шапки с тугой резинкой, проходящей по затылку и лбу, или со вставками из кожи.

Меховые шапки-ушанки спасут от холода в морозные зимы, но если такая шапка слишком плотно прилегает к голове, волосы и кожа головы быстро засаливаются, что тоже не слишком для них полезно.

На заметку

Любая шапка, даже самая супер-натуральная, хоть и защищает волосы и кожу головы от переохлаждения, доступ кислорода к ним все-таки перекрывает. Поэтому специалисты-трихологи рекомендуют следовать простому правилу: когда вы входите с улицы в любое теплое помещение (неважно, офис ли или магазин), садитесь в общественный транспорт или автомобиль, — снимите шапку, дайте волосам подышать. Также стоит отказаться на период ношения шапок от гелей, муссов и лаков для волос. В сочетании с головными уборами они создают практически непробиваемый барьер для доступа кислорода. А если вы носите вязаную шапочку, почаще стирайте ее, чтобы удалить скопившийся жир и другие вредные для кожи головы и волос вещества.

Но уж если вы убежденный противник головных уборов, носите хотя бы капюшон, платок или кепку. Они хорошо проветриваются, не сдавливают голову и не дают ей потеть, при этом защищают от отрицательного воздействия низких температур.

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