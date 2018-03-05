Делаем роскошную прическу на 8 Марта

К дню 8 Марта отношение у многих двоякое. Одни считают, что это — просто очередной повод устроить шумную вечеринку. Другие убеждены, что вспоминать лишь раз в году о том, что своим любимым женщинам нужно дарить цветы и подарки, — верх цинизма.

Актриса Валерия Кожевникова этот весенний праздник любит. «Хотя муж и преподносит мне и красивые букеты, и милые презенты независимо от того, какая дата на календаре, я все равно по старой памяти отмечаю 8 Марта. Наверное, это из детства. До сих пор помню, как в школе один мальчик нарисовал мой портрет и вручил при всем классе. Это было так трогательно!»

Поэтому Валерия с радостью согласилась поучаствовать в мастер-классе «Атмосферы красоты» и поделилась своими впечатлениями от получившегося результата. «Мне кажется, стилисту удалось передать праздничное весеннее настроение. В обычной жизни я стараюсь не делать сложных укладок, не использую плойки, щипцы и прочие термоприборы. Но мне всегда интересно наблюдать за работой настоящих профессионалов и видеть, как на глазах я превращаюсь совсем в другого человека».

Юлия Яковлева — звездный парикмахер-визажист, обучалась в ведущей британской школе, а также у топовых мировых стилистов, Эйната Дана (Einat Dan), Джоанны Шлип (Joanna Schlip), Феликса Штейна (Felix Shtein), работает с ведущими дизайнерами и fashion-компаниями.

1. Пробором от уха до уха делим голову на две части. Волосы у лица закрепляем зажимами. Оставшиеся волосы делим на четыре части: нижнюю затылочную, затылочную, теменную зону и зону макушки. Поочередно собираем три хвоста в нижней затылочной, затылочной и зоне макушки, не затрагивая височно-боковую и теменную зоны.

2. Прикрепляем между собранными хвостами три валика с помощью невидимок.

3. Накручиваем три собранных хвоста на плойку крупного диаметра.

4. Закрепляем невидимками три накрученных хвоста в единую форму и накручиваем теменную зону.

5. Накручиваем височно-боковые зоны той же крупной плойкой. Совмещаем височно-боковую зону с единой формой. Теменную зону также накручиваем, придаем ей объем и собираем в единую прическу.

6. Локоны у лица моделируем жидким воском. Прочесать любой расческой собранные воедино локоны. Зафиксировать прическу лаком.