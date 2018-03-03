Выбор редакторов BeautyHack: 13 отличных расчесок

Редакторы BeautyHack протестировали расчески для тонких, густых, длинных и даже нарощенных волос и советуют лучшие инструменты, которые выручат вас после самой стойкой вечерней укладки.

Расческа Back-Combing, Tangle Teezer

«Знаете, что связывает мультфильм про Барашка Шона с самой популярной расческой современности? Щетки Tangle Teezer изобрел парикмахер с 30-летним стажем Шон Палфри — из-за сходства имен Барашек Шон не только стал «лицом» бренда, но и украсил компактную версию расчески.

Tangle Teezer полюбили все без исключения за их способность распутать волосы, при этом совершенно их не травмируя. Новинка этого года — расческа для создания начесов, теперь навсегда и прочно заняла место в моем ежедневном процессе укладки. Раньше я думала, что сделать идеальный начес может только парикмахер, но с этим инструментом становишься им сам!

Ручкой-хвостиком расчески я отделяю ровную прядь волос. Затем поднимаю ее и начинаю начесывать ее от середины длины волос к корням. Повторяю движения, пока не добьюсь нужного объема. Финальный штрих — легкими движениями приглаживаю лишний объем и слегка причесываю видимую часть волос в укладке. Отдельный бонус — благодаря уникальным зубчикам волосы не спутываются и не ломаются, а наоборот, сохраняют блеск и эластичность. Удобная ручка помогает разделять волосы на ровные пряди».

Цена: 1 000 руб.

Расческа Blow-Styling Round Tool Large, Tangle Teezer

Тестировала старший редактор BeautyHack Карина Андреева:

«В арсенале инструментов для идеальной самостоятельной укладки у каждой девушки обязательно должна быть круглая расческа — на нее удобно как вытягивать пряди, так и накручивать легкие волны. Рада, что моей стала именно Blow-Styling Round Tool Large от Tangle Teezer. После укладки с ее помощью и фена нет никакой необходимости в выпрямлении или завивки волос щипцами. Поток воздуха без труда проходит между зубчиками, а пряди не спутываются. Восторг!»

Цена: 1590 руб.

Массажная расческа Hair Extension Oval Brush, Acca Kappa

«Я обожаю большие расчески! Да, неудобно носить в миниатюрной сумочке; да, они достаточно тяжелые, но ни один инструмент кроме крупной «массажки» не может распутать мои волосы после осветления.

Acca Kappa — итальянский бренд с историей. Более 140 лет он производит аксессуары по уходу за волосами. Мне на тест досталась пластиковая модель с раздваивающимися тонкими зубчиками. Берешь «массажку» в руки и понимаешь, что это инструмент, сделанный с любовью! Качественный пластик, эргономичная ручка, красивая форма — это не просто расческа, а красивый аксессуар.

Acca Kappa не электризуется — особенно важно в осенне-зимний период. Максимально деликатно распутывает волосы в прикорневой зоне — незаменимое качество для таких же обладателей чувствительной кожи головы, как я. Модель подойдет тем, кто носит нарощенные волосы, — тонике зубцы не повредят капсулы или ленты».

Цена: около 2108 руб.

Брашинг Ceramic +ION 35 CI, Moroccanoil

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица:

«Брашинги я полюбила после того, как «похоронила» утюжок для выпрямления волос — только они могут «усмирить» мои волосы, которые при любой удобной возможности начинают торчать в разные стороны. Moroccanoil +ION 35 диаметром 35 мм — идеальный вариант для тонких прядей. Расческа с керамическим основанием и нейлоновой щетиной не только укладывает, но и ухаживает за волосами. При нагревании щетинки начинают выделять ионы, уменьшающие вредное воздействие высокой температуры и работающие как кондиционер для волос. Благодаря керамическому основанию процесс сушки сокращается — теперь трачу на укладку не 20, а 15 минут».

Цена: 1350 руб.

Расческа Original Panther Black, Tangle Teezer

«Расческа предназначена для салонного использования, но лично я не столкнулась с какими-либо проблемами, тестируя ее дома. Эта серия Tangle Teezer создана для длинных волос.

Главная ценность всех расчесок Tangle Teezer — возможность расчесывать даже мокрые волосы, не повреждая их. Ей действительно легко прочесать даже запутанные длинные волосы. После использования расчески волосы не пушатся, лежат ровно. Еще ей удобно выпрямлять пряди с помощью брашинга, но боюсь, что для этих целей она все же не предназначена — от температуры щетинки могут потерять свою форму.

А еще эта расческа может стать хорошим подарком на Новый год. В линейке Tangle Teezer есть самые разнообразные дизайны: от классических сдержанных моделей до принтов со Star Wars и Disney ».

Цена: 1 190 руб.

Щетка для тонких, нарощенных и искусственных волос Extension Gold, Wet Brush

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«Надеюсь, с нарощенными и искусственными волосами мне не придется иметь дело, но вот плотными мои пряди никак нельзя назвать. Поэтому расчески я выбираю тщательно. Смысл в том, что в Extension Gold все поликаучуковые щетинки имеют форму петель. Они плотные, но достаточно гибкие, поэтому пряди не путаются и как бы проскальзывают между ними. Основная задача расчески — максимально деликатно прочесать нарощенные и искусственные пряди, поэтому она не поможет, если вам нужно привести в порядок, например, запутанные волосы. Но в качестве дополнительного ухода очень даже хороша!»

Цена: 459 руб.

Расческа Quality Plastic Hairbrush, Acca Kappa

«Acca Kappa — это итальянский бренд, который уже 135 лет производит профессиональные аксессуары для ухода за волосами и парфюмерно-косметические средства. Расчески — это 100% хит марки. С них, кстати, и началась история самого бренда. В 1869 году немецкий студент Герман Крулл переехал в Венецию и основал фабрику по производству всевозможных щеток: для чистки одежды, лошадей и даже велосипедов. Позже компания переключилась на расчески — и выпускает их до сих пор. Пластиковая расческа с широко расставленными зубчиками идеальна для создания объемной укладки — она приподнимает волосы у корней и фиксирует их там прочно и надолго. Все это благодаря специальным отверстиям в расческе: происходит циркулиция горячего воздуха, а значит, не останется ли единого сырого волоска.

Я нашла еще один отличный способ использования этой расчески. Такие широкие зубчики помогают привести в порядок объемные небрежные локоны, не разрушая их структуру. Я просто наношу лак по всей длине волос, чтобы закрепить укладку, а затем аккуратно прочесываю пряди».

Цена: 650 руб.

Расческа Goldwell

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«Немецкому бренду Goldwell больше 60 лет. Основное направление марки — создание красителей и средств для укладки волос. Именно поэтому ее любят профессиональные стилисты. Инструментам Goldwell они также доверяют. Например, об этой расческе нам в BeautyHack рассказал Роман Моисеенко. Она большая и имеет прямоугольную форму, поэтому расчесывание превращается в легкий массаж головы. Еще я использую ее для выпрямления волос вместо брашинга — вытягиваю волосы под теплой струей воздуха от фена»

Цена по запросу

Расческа Easy Brush

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«В одном из интервью Роман Моисеенко объяснил, почему нужно выбирать брашинг с целиковой ручкой. Во время прокручивания прядей волосы не будут путаться и забиваться в ее отверстия. Расческа Easy Brush с керамическим покрытием (которое сокращает время сушки!) мне очень нравится — стильная по дизайну, долго служит. С ней легко уложить волосы волнами».

Цена по запросу.

Расческа Professional Paddle Brush, Сloud Nine

«Сloud Nine — новички в индустрии, которые уже успели совершить революционный прорыв. Основатель бренда профессиональный стилист Роберт Поулс придумал первое керамическое покрытие для горячих инструментов. На этом открытии и основано ДНК бренда, который появился только в 2009 году. Все инструменты для стайлинга, которые придумывает команда Роберта, работают на низких температурах, а их поверхности сделаны из композитного соединения керамики и серицита — минерала, который делает укладку безопасной для волос.

Расческа Сloud Nine хороша для густых, длинных волос, не тонких и не слишком путающихся. Большая площадь расчески обеспечивает приятный массажный эффект (а чем лучше кровообращение, тем лучше растут волосы). Щетина не травмирует волосы и сделана из прочного долговечного материала».

Цена: 6400 руб.

Расческа Wet Brush Pro Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«Этой расческе я благодарна уже за то, что она смогла безболезненно распутать мои волосы после вчерашней вечерней укладки. Она не просто «гладит» ваши волосы, у расчески жесткая щетина, которая обеспечивает дополнительный массаж головы.

У меня тонкие волосы, но даже их Wet Brush Pro не травмировала, когда я расчесала мокрые волосы, как советует производитель. Бонус — ей удобно распределять маску по всей длине прядей».

Цена: 850 руб.

Расческа Blow-Styling Smoothing Tool Half Paddle, Tangle Teezer

Тестировала специальный корресподент BeautyHack Вероника Шур Эта расческа идеальна для самостоятельной укладки феном. Во-первых, ею можно расчесывать мокрые волосы, не травмируя их. Во-вторых, зубчики, расположенные в четыре параллельных ряда, позволяют приподнимать волосы от корней и просушивать каждую прядь, при этом создавая объем (далеко не каждой расческой можно добиться такого эффекта при самостоятельном использовании!). Наконец, зубчики сделаны из специального материала, который помогает вытягивать воду из волос, поэтому процесс сушки происходит гораздо быстрее обычного.

Цена: 1 790 руб.

Профессиональная щетка для волос Texture Pro Extension Brush, Wet Brush

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова:

«Сначала вы обратите внимание на красивый дизайн расчески. Золотистый пластик и удобная форма щетки — то, что нужно для успокаивающего вечернего ухода за волосами.

Зубчики на щетке имеют форму петель, которые не травмируют кожу головы и распутывают даже самые непослушные волосы. На влажных волосах она тоже работает отлично: нанести маску на длину равномерно не получится, но расчесать волосы после душа — легко».

Цена: около 600 руб.