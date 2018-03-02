25, 35, 45 лет: как ухаживать за волосами в зависимости от возраста

Наверняка вы замечали, как средства для волос, которые работали, когда вам было 20 лет, переставали давать эффект в 35 лет. Поверьте, дело не в том, что производитель «смухлевал» и шампунь вдруг «испортился». Дело в том, что ваши волосы стали другими. Соответственно, изменились их потребности.

Чтобы разобраться, что происходит с волосами в разный период жизни, «Летидор» обратился к технологу, арт-директору салона Evolution Paul Mitchell Сергею Рыкову

Если вам до 25 лет Что происходит

В этом возрасте, как правило, волосы натуральные — не тронутые красящими средствами, полностью насыщены кератином, белком, выглядят блестящими и здоровыми. На этом этапе мы редко замечаем признаки выпадения, ухудшения структуры волос (если только нет каких-то серьезных заболеваний).

В подростковом периоде человек чаще всего сталкивается не с проблемой волос, а с проблемой кожи головы.

Например, когда сальные железы работают нормально, человек в среднем моет голову через 1-2 дня, а когда степень активности сальных желез высокая (обычно это происходит из-за перестройки гормонального фона), то волосы сильно пачкаются и быстро теряют объем.

Продукты на фото: кондиционер-витамин Frozen Berries, Natura Siberica for Copenhagen; увлажняющая эссенция для волос с камелией, VPROVE; бальзам-ополаскиватель Aqua Light, Pantene Pro-V; укрепляющий шампунь «Огуречная свежесть», Fructis; шампунь-пилинг Dercos, Vichy

Как ухаживать за волосами

Если у вас нормальная кожа головы, эксперты рекомендуют использовать продукты для ежедневного применения, которые не содержат в своем составе силикона. Если же жирная, то стоит обратить внимание на более щелочные шампуни, шампуни-пилинги, которые глубоко очищают и тем самым могут помочь нормализовать работу сальных желез.

Имейте в виду, что качественный и действенный шампунь для волос не может стоить дешево.

Если вам 25-35 лет Что происходит

В этом возрасте у женщины есть два пути: либо она решается на окрашивание волос и на изменение прически (например, на завивку), либо продолжает радоваться своему природному оттенку.

Если вы хотите поэкспериментировать с волосами, то имейте в виду, что процедуры такого рода могут изменить гидробаланс кожи головы и волос, то есть сделать кожу более сухой.

Если же вы волосы не красите, то, скорее всего, уже стали замечать первые седые волосы и уже подумываете о том, чтобы обратиться к парикмахеру.

Поэтому в любом случае в этот жизненный период волосы уже могут столкнуться с обезвоживанием.

Продукты на фото: масло для волос «Увлажнение и блеск», REVEUR; шампунь для сухих волос Joico; питающая сыворотка для волос Nairian; деликатный несмываемый кондиционер-спрей DEDE, Davines; восстанавливающая маска-реконструктор для волос с двойным содержанием кератина, Bouticle; несмываемый восстанавливающий спрей Super Strong Liquid Treatment, Paul Mitchell; шампунь для сухих и поврежденных волос CHI Argan Oil Как ухаживать за волосами

Кожа головы и волосы вне зависимости от типа уже требуют дополнительного увлажнения и дополнительных средств по уходу. Пополните свой бьюти-арсенал увлажняющими шампунями, увлажняющими пилингами, специальными ампулами.

Но самое главное — не забывайте, что в любом возрасте необходимо использовать кондиционер для волос. Он играет для волос ту же роль, что и крем для рук.

Не бойтесь того, что кондиционер — это дополнительный слой на волосах.

Если его не нанести, то шевелюра вряд ли будет такой объемной и блестящей, какой вам хочется.

Если вам больше 35 лет Что происходит

Как бы мы ни боролись против возрастных изменений, после 35 лет организм начинает стареть: обмен веществ замедляется, организм хуже противостоит стрессам, поэтому к обезвоживанию может прибавиться проблема выпадения волос.

Продукты на фото: шампунь с овсом для сухих и поврежденных волос Weleda; стимулирующая сыворотка от выпадения волос Comfort Zone, CIEL; аргановая маска для волос 8 в 1 Eveline; спрей для кожи головы для восстановления роста и плотности волос Seskavel, Sesderma; интенсивная маска для волос с маточным молочком Honey Intensive Hair, DAENG GI MEO RI HONEY; питающий и восстанавливающий шампунь для сухих и чувствительных волос Lisap; спрей для волос «двойная защита» SATINIQUE™; обновляющая сыворотка Elements, Wella Professionals

Как ухаживать за волосами

Если вы стали замечать, что волос на подушке и расческе становится больше, то помимо увлажняющих средств следует запастись косметикой для улучшения кровообращения (например, с экстрактами перца, чайного дерева) и профилактики выпадения волос.

Хотя бы один раз в год посещайте трихолога. Он определит структуру волос, выявит истинную причину их выпадения и назначит лечение.

Если вы беременны

Что происходит

В этот период балом правит гормональный фон — он очень нестабильный (особенно в начале и в конце срока). Обычно у беременных женщин хорошо растут волосы (и еще 1-2 месяца после родов), но затем вместо бурного роста следует послеродовая потеря волос.

Как ухаживать за волосами

Во время беременности стоит особенно тщательно подбирать красители для волос. Доверяйте окрашивание только профессиональным брендам высокого уровня.

От сложных процедур (например, завивка, блондирование) лучше отказаться.

Во-первых, они требуют длительного пребывания в салоне. Во-вторых, это технически сложные манипуляции с использованием средств с аммиаком.

Что касается послеродовой потери волос в течение примерно шести месяцев — это абсолютно нормальная ситуация. В этот период эксперты не рекомендуют бездумно налегать на БАДы. Лучший выход в этой ситуации — периодически посещать трихолога и пользоваться шампунями, стимулирующими рост волос.

Фото: Shutterstock.com; архивы пресс-служб