Как преобразить волосы за ночь

Рассказываем, какие новинки британского брнеда помогут поверить в чудо этой весной.

Все мечтают о том, чтобы после мытья головы и домашней укладки волосы выглядели так, как будто вы только что вышли из салона. При помощи средств британского бренда мечты становятся реальностью.

Новая коллекция Wonderland заставляет нас поверить в чудеса не только на словах. Они могут преобразить волосы в считанные минуты, не повердив их структуру, а укладку сделать проще.

Девиз марки — «красивые волосы без усилий». Средства, созданные стилистами Полом Персивалем и Адамом Ридом , легки в использовании и гарантируют отличный результат даже в руках девушки, которая не умеет укладывать волосы и создавать красивые прически.

Чудо-бальзам «Само Совершенство»

Средство работает как несмываемый уход, который нужно наносить после мытья головы. По консистенции бальзам напоминает густые сливки, которые увлажняют волосы и придают им блеск. Что особенно ценно — после использования они сами укладываются в красивую прическу: достаточно просто высушить волосы феном, запрокинув голову вниз. Бонус — средство дает волосам легкую фиксацию, и прическа останется с вами до конца дня. Секрет средства в инновационной формуле, которая сглаживает кутикулы волос. А легкая текстура не оставит жирного блеска, и волосы не будут выглядеть грязными.

Цена: 1 475 руб.

Ночная восстанавливающая «Чудо Маска»

Отличное средство для потускневших и ломких волос, которые устали от зимних холодов и вместе с нами ждут тепла. Помочь им может новое средство бренда, которое восстановит волосы, пока вы спите. Легкая формула быстро впитывается даже в сухие волосы и не пачкает подушку. Нанесите средство по всей длине перед сном, подождите пару минут, пока он впитается, и утром вымойте голову без кондиционера. Wow-эффект заметен невооруженным взглядом. А если у вас нет времени ждать даже ночь, маску можно использовать как sos-средство. Если вам нужно экстренно восстановить волосы пред важным мероприятием, нанесите ее на 30 минут, и результат вас удивит. А еще она отлично вписывается в плотный график, когда нет ни минуты свободного времени: наносите ее на час во во время тренировки, или даже на пляж — она сможет защитить волосы от солнечных лучей.

Цена: 1 630 руб.

Дымка для волос Блески Аромат «Прогулка Под Дождем»

Запах спрея дополнительно приближает нас к весне и навевает мысли о дожде, свежести и запахе первых цветов сезона. Средство очень удачно соединило в себе парфюмированный спрей и средство для придания блеска волосам — незаменимая вещь в путешествиях и командировках.

Цена: 1 240 руб.