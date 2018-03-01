6 причин не брить лобковые волосы

Мы привыкли говорить о чем угодно не стесняясь, и эта тема не станет исключением. Мнения по поводу того, брить или не брить, расходятся. Кто-то предпочитает выбривать все до последнего волоса, подражая Джонни Синсу ; а кто-то отращивает в штанах настоящий лес — все так, как завещал Зохан, а с этим парнем шутки плохи. В итоге мужчины разделились на два, к счастью, не воюющих лагеря, но иногда спорящих. Одни кричат, что это пережитки прошлого, и современный мужчина должен брить не только лицо, но и пах. Другие же взывают к предкам и утверждают, что мужчина должен иметь волосяной покров везде. И мы уже писали статью «Нужно ли брить пах и подмышки», а теперь рассказываем, почему не нужно брить лобковые волосы.

1. Зуд Скорее всего, ты знаком с этим нестерпимым зудом, который, кажется, ничем не унять. После того как последний лобковый волос был беспощадно сбрит, ты оцениваешь свою работу и на время забываешь об этом, но спустя денек в районе паха что-то начинает чесаться. Чесать хочется дома, на работе, в общественном транспорте — ты мужественно терпишь. Все дело в том, что новые волоски, прорастая, раздражают кожу, что приводит к воспалению и нестерпимому желанию унять эту агонию. Но все попытки будут тщетными до тех пор, пока волосы не отрастут хотя бы на несколько миллиметров.

2. Феромоны

Как ты знаешь, человек потеет не только в районе подмышек, лобковая зона тоже имеет потовые железы. Потоотделение в районе паха отвечает за секрецию феромонов, которые вызывают естественную сексуальную реакцию у девушек, так что помни об этом и не сбривай там все под чистую. Порноиндустрия диктует свои правила, где каждый актер выбрит начисто в районе паха, но зачастую это актуально лишь для порнофильмов. В жизни же многие девушки предпочитают, чтобы у парней растительность была не только на лице, так что стиль «младенца» подойдет далеко не всегда. «10 простых способов быть привлекательным»

3. Побочные эффекты

Кожа в области паха более чувствительна, чем на других частях тела, и требует особого ухода и отношения. Она быстро раздражается от тупой бритвы, дешевого крема для бритья и от других способов, которые используются для удаления волос. Помимо этого, порезы в интимной зоне ощущаются крайне болезненно и заживают очень долго, а это является еще одним аргументом в пользу того, чтобы не брить лобковые волосы.

4. Расходы

Хороший уход за кожей в районе паха и качественное бритье потребуют немалых финансовых вложений, а учитывая всю деликатность процедуры, еще и время. Если ты готов пойти на это, то мы не против; если же это становится для тебя проблемой, то просто не брей волосы и помни, что сохранение естественной растительности избавит от раздражения и ненавистного зуда.

5. Генитальные бородавки

Бородавки передаются при контакте с кожей, лобковые волосы же значительно уменьшают шанс инфицирования. Это связано с тем, что волосы в районе паха служат неким щитом, который защищает мужчину во время полового акта. Но не уповай на них. Спи с проверенными партнершами и пользуйся презервативами, ведь волосы не спасут от венерических заболеваний. Это как использовать деревянный щит: против стрелы поможет, а вот от пули не защитит. «6 причин пользоваться контрацептивами»

6. Так хочет эволюция

Еще с давних времен мужчина отождествляется с растительностью на теле, и волосы в паховой области не исключение. Волосатый лобок — это некая дань эволюции. В былые времена мужчина с бритым лобком был бы высмеян и его бы сравнивали с женщиной. Эти предрассудки в некоторой степени существуют и сегодня, но их влияние уже не так сильно, да и мужику должно быть без разницы, что у другого парня в трусах.