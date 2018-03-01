Маникюр к 8 марта: лучшие идеи

Содержание1. Праздничные вариации нюда2. Маникюр с кристаллами Пикси3. Красный дизайн с модными эффектами4. Хромовая втирка5. Время подснежников и тюльпанов6. Голографический маникюр7. Ажурное плетение и изысканное кружево на ногтях8. Дизайн «кошачий глаз»9. Опаловые ногти10. Градиент11. Кварцевый маникюр

К Международному женскому дню каждая женщина желает выглядеть безупречно до самых кончиков ногтей. Предлагаем вам подборку лучших идей для вдохновения — нежных и романтичных, ярких и дерзких, классических и экстравагантных. Покажите их своему нейл-мастеру!

1. Праздничные вариации нюда

Телесные оттенки — безусловный тренд наступающего сезона. Это песочные и бежевые, а также коричневые, бронзовые, кофейные оттенки. Если телесная тема кажется вам скучной для праздничного маникюра, ее можно дополнить элементами декора. Например, это специальные нейл-наклейки для создания эффекта битого стекла, крупные стразы, хрустальная крошка, «фольга», всевозможная геометрия на ногтях.

Еще одна красочная идея — разноцветные блестки на нюдовой основе. Такой дизайн похож на настоящий взрыв конфетти, а что может быть лучше для праздника, чем феерия ярких красок?

2. Маникюр с кристаллами Пикси

Маникюр с кристаллами Пикси — еще одна идея праздничного сияющего дизайна ногтей. Пикси — это сверкающая хрустальная крошка разных оттенков, которая наносится на базу из гель-лака. Кристаллы можно использовать в качестве акцентов, также ими можно выложить сердечки или цветы на нескольких ногтях.

3. Красный дизайн с модными эффектами

Один из самых популярных вариантов праздничного маникюра, особенно, если 8 марта вас ожидает романтическое свидание — в красном цвете. Например, это может быть красный лак с сердечками, выложенными стразами; красный глиттер с эффектом фольги; красное плюс золото.

Красный дизайн — это не всегда что-то броское. Так, очень оригинально, стильно и в то же время лаконично смотрится матовая винная основа и глянцевые ободки на коротких ногтях.

4. Хромовая втирка

Хромовая втирка, или эффект металлического покрытия на ногтях, — еще одна интересная идея праздничного нейл-дизайна. Делается такой маникюр с использование хромовой втирки и гель-лака. Маникюр может быть однотонным — все ногти с хромированным покрытием, или только один ноготь имеет металлический дизайн.

5. Время подснежников и тюльпанов

Формально март — это уже весна, но этот месяц редко радует нас по-настоящему весенней — солнечной и теплой погодой. Весеннее настроение — это то главное, что может подарить нам цветочный маникюр. Например, это очень нежный дизайн с подснежниками — причем не обязательно вырисовывать на ногтях сами цветы. Достаточно нанести на кончик абстрактный рисунок мягких, пастельных оттенков, ассоциирующихся с нежными подснежниками, — белый, светло-голубой, светло-фиолетовый, желтый; базовое покрытие — нюд.

Главный цветок 8 марта — это, конечно же, тюльпан. Варианты украшения ногтей рисунками тюльпанов разнообразны. Так, это может быть однотонный красный маникюр на четырех пальцах, а пятый — белая база с красным тюльпаном. Такой рисунок можно сделать самостоятельно, нарисовав красным лаком стебель и нераспустившийся бутон тюльпана. Более сложный дизайн с тюльпанами сделает вам нейл-мастер.

Это могут быть рисунки красных и желтых тюльпанов с зелеными стеблями; сочетание матового и глянцевого базового покрытия; украшение тюльпанов красными стразами; эффектная идея — черное глянцевое покрытие и темно-бордовые тюльпаны.

6. Голографический маникюр

Праздник — время, когда можно позволить себе блистать. Голографический маникюр — это обилие блеска и красивых переливов всевозможных оттенков. Такой эффект создается с помощью голографической втирки: она может полностью покрывать ноготь, либо можно сделать эффект омбре — втирка плотным слоем наносится у основания и растягивается к центру ногтя.

7. Ажурное плетение и изысканное кружево на ногтях

8 марта — это праздник женственности, а что может быть более женственным и элегантным, чем тонкое плетение кружева? Классическая техника ажурного маникюра — нанесение рисунка в виде плетения тонкой кисточкой. Такая техника востребована в свадебном маникюре, но в нем обычно представлена белая и пастельная цветовая гамма. В праздничном же маникюре вы не ограничены в выборе оттенков.

Это может быть матовое покрытие и кружева, выложенные глиттером, стразами, маникюрной пудрой; ажурный дизайн в виде черного кружева на светлой основе; кружевной орнамент может быть выполнен на всех ногтях, или только на нескольких; если ногти длинные, то ажурной росписью может быть украшен только кончик ногтя.

8. Дизайн «кошачий глаз»

Очень эффектная и, безусловно, обращающая на себя внимание техника маникюра — «кошачий глаз». Суть этой техники заключается в эффекте перелива и игры света, свечения, которое идет из глубины покрытия. Эта техника имитирует блеск драгоценного камня с его внутренним свечением. Сделать такой маникюр можно специальным гель-лаком — он более плотный и пластичный по своей текстуре, содержит мельчайшие металлические частицы. В комплекте с гель-лаком «кошачий глаз» идут магниты, благодаря которым металлические блестки складываются в узоры. Так и получается такой удивительно красивый 3D-эффект, который завораживает своей глубиной и игрой света.

Не менее эффектная разновидность такого маникюра — «тигровый глаз». Как уже можно догадаться, это дизайн, который имитирует камень «тигровый глаз» своим блеском и переливами. У такого камня особый волнообразный золотисто-коричневый рисунок, который и имитирует маникюр.

9. Опаловые ногти

Опаловый дизайн ногтей понравится любительницам ненавязчивого, лаконичного маникюра. Вместе с тем этот дизайн смотрится очень изысканно и интересно. Опаловый маникюр еще называют «каменным», поскольку покрытие имитирует фактуру и окрас полудрагоценных камней. Этот маникюр может быть выполнен под белый или молочно-розовый мрамор; это могут быть черно-белые разводы, или же маникюр, имитирующий расцветку оникса. Очень эффектен и маникюр, сделанный молочно-белым гелем с перламутровой пудрой.

10. Градиент

Одна из самых нежных вариаций этого маникюра, идеально подходящая к весеннему празднику женственности и красоты — это градиент в пастельных, светло-розовых, персиковых оттенках. Маникюр получается очень нежным и практически невесомым. Один ноготь по всей окружности можно украсить стразами.

11. Кварцевый маникюр

Кварцевый маникюр — очень эффектный нейл-дизайн, имитирующий текстуру натуральных камней. «Белый» или «розовый кварц» идеально подходит в качестве праздничного весеннего маникюра: полупрозрачное молочное или бледно-розовое покрытие с тонкими прожилками выглядит очень изысканно и по-весеннему нежно. Один или два ногтя можно дополнить золотой фольгой.

Комментарий экспертаЕкатерина Трибуль, мастер маникюра

Неизменно самым популярным покрытием являются все оттенки красного и френч. Чтобы приблизить долгожданную весну и поднять настроение, предлагаю разбавить классический французский маникюр разноцветными бутонами тюльпанов. Для тех, кто собирается провести праздничные дни в жарких странах — тропические листья, нежные цветы плюмерии, лилии и лотоса.

Любительниц красного ждут глиттер с эффектом фольги и градиент.

Для тех, у кого жесткий дресс-код, всегда есть нюдовые цвета, которые можно разбавить геометрией.

А ярким девушкам рекомендую полностью «заглазировать» один ноготок стразами или блестками. Это очень эффектно выглядит.

И, конечно же, цвет весны 2018 — фиолетовый и все его тона, которые отлично сочетаются с нежно-розовым матовым, голубым и мятным оттенками.

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