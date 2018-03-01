13 способов заставить волосы расти быстрее

СодержаниеНаберитесь терпенияПодружитесь с ножницамиОткажитесь от идеи превратиться в блондинкуПейте витаминыИспользуйте касторовое маслоМойте голову не чаще 3 раз в неделюВсегда наносите кондиционерОполаскивайте локоны прохладной водойЗаботьтесь о состоянии кожи головыБерегите и защищайте локоныБудите спящие луковицыПрисмотритесь к средствам для ростаПопробуйте салонные процедуры

Многие девушки и женщины получили роскошные длинные волосы в подарок от природы. Но большинству представительниц прекрасного пола нужно хорошенько постараться, чтобы отрастить длину. MedAboutMe собрал самые эффективные советы от ведущих стилистов мира, которые помогут исполнить вашу мечту о длинных локонах в рекордные сроки.

Наберитесь терпения

«Волосы обычно отрастают на 0,6-1,2 сантиметра в месяц», — рассказывает звездный стилист по волосам — Марк Таусенд. Он помог «исправить» ассиметричный боб Эшли Олсен , благодаря чему ее волосы достигают теперь уровня талии. «Важное условие при отращивании волос — никаких посеченных концов», — настаивает эксперт. Волосы должны быть не просто длинными, а красивыми!

Подружитесь с ножницами

По иронии судьбы, ножницы — лучший друг женщин, отращивающих волосы. Нет, они не заставят их расти быстрее, но могут предупредить выпадение. Посеченные концы делают волосы хрупкими и ломкими. «Если вы выберете выжидательную позицию, отращивая волосы, в конечном итоге вы получите меньшую длину, чем, если бы обрезали ненужные концы. Посеченный волос обламывается примерно на половине его длины», — рассказывает стилист Марк Таусенд. Попросите своего мастера обрезать каждые 10-12 недель 3-5 мм длины волос. Такая мера сгладит эффект секущихся кончиков, сохранит блеск и объем локонов.

Откажитесь от идеи превратиться в блондинку

Пепельный блонд и светлые пряди с золотистым отливом выглядят шикарно. Но переход от темного оттенка к светлому может стоить вам здоровья волос. «Когда кутикула повреждена, волосы становятся слабыми и плохо растут. Чем меньше химического воздействия на локоны, тем быстрее они будут расти», — объясняет Элизабет Хайсердт, колорист из Нью-Йорка . «Окраска и осветление — две вещи, от которых стоит держаться подальше, отращивая волосы», — солидарен с мнением коллеги стилист Джон Ковач.

Пейте витамины

«Практически все знаменитости, которые отращивали волосы, пили специальные витамины. Биотин и витамин Е творят чудеса! Их можно получить также из пищи — желатина, молочных продуктов, отрубей», — делится секретом роскошных звездных укладок стилист Джон Ковач.

Доктор Франческо Фуско, дерматолог

Для стимуляции роста волос, «кормите» их изнутри! Попробуйте увеличить потребление белка с помощью таких продуктов как рыба, бобы, орехи, мясо, цельные злаки. Если вы не едите пищу животного происхождения, обратите внимание на растительный белок, следите за его количеством в питании. У женщин, которые испытывают дефицит белка, волосы слабые, сильнее выпадают.

Самые важные витамины для здоровья волос — биотин, витамин С и группы В. Вы можете найти их в продуктах питания или приобрести поливитамины с пометкой «для здоровья кожи, волос, ногтей».

Используйте касторовое масло

«Делайте маски с касторовым маслом 2 раза в неделю, — советует Мэри Ялда, парикмахер из Нью-Йорка, — Наносите масло на волосы и кожу головы перед сном. Это ускорит рост и сделает шевелюру сильнее. Перед выходом из дома убедитесь, что вы хорошо промыли волосы. Масло плотно обволакивает каждый волосок, смыть его сложно».

Мойте голову не чаще 3 раз в неделю

Знаете, почему нельзя мыть волосы каждый день? «Мытье головы 2-3 раза в неделю позволяет натуральным маслам (секрету сальных желез) проникать вглубь волоса, тем самым увлажняя его и восстанавливая его структуру, — рассказывает Доктор Фуско. — Но чрезмерное накопление секрета — тоже нехорошо. Это может привести к появлению зуда, перхоти, проблем с кожей головы».

Всегда наносите кондиционер

«Если ваши волосы после мытья головы влажные, это еще не значит, что вы их увлажнили, — делится опытом стилист Марк Таусенд. — После многократных окрашиваний и горячих укладок, пряди становятся тоньше, особенно в нижней части. Кондиционер помогает заменить протеины и липиды внутри волоса». Обязательно наносите его каждый раз, когда вы моете голову шампунем.

Совет!

Во время отращивания волос пользуйтесь бессульфатными шампунями — они не сушат кожу головы, помогая сохранить достаточный уровень влаги. А ведь — это ключевое условие для активного роста шевелюры.

Ополаскивайте локоны прохладной водой

Горячая вода во время принятия душа и мытья головы приоткрывает кутикулу волоса, вымывая питательные вещества и повреждая структуру. В то время как вода комнатной температуры придает локонам дополнительную мягкость и блеск. «Всегда ополаскивайте шевелюру прохладной водой, чтобы запечатать кутикулу и подготовить волосы к дальнейшей укладке», — советует Доктор Фуско.

Заботьтесь о состоянии кожи головы

«Рост волос начинается со здоровой кожи головы», — объясняет стилист Чаз Дин. Думайте о волосах, как о дереве с ветвями! Если почва хорошая и корень сильный, дерево сможет вырасти высоким и твердым. «Очищайте кожу головы специальными средствами», — призывает стилист Чаз Дин. Приобретите пилинги для кожи головы — они есть в каждой профессиональной линейке. Такие средства стимулируют микроциркуляцию крови в коже головы, благодаря чему рост волос заметно улучшается.

Берегите и защищайте локоны

Влажные волосы очень хрупкие, поэтому прежде чем перейти к укладке, подсушите их на 60-70% естественным путем. Чтобы горячий воздух фена не свел на нет ваши старания по отращиванию шевелюры, наносите перед сушкой волос термозащитное средство.

«Если вам приходится использовать для укладки волос горячие приборы, никогда не устанавливайте температуру выше 230°C», — говорит парикмахер Мэтт Фьгейт.

Будите спящие луковицы

Жизненный цикл волоса — это три стадии, через которые последовательно проходит каждый волосок. 1 стадия — анагенез — период активного роста, 2 стадия — катагенез — переходная, волос перестает снабжаться питательными веществами, и 3 стадия — телогенез — период отдыха, после которого волос отделяется от корня и выпадает. Но на смену ему приходит новый волос и все стадии повторяются.

Стимулировать рост новых волосков помогает массаж кожи головы. Делайте его каждый вечер. На деревянный гребень наносите 2-3 капли эфирного масла мяты, мелиссы или шалфея, и расчесывайте волосы в разных направлениях в течение 10-15 минут.

Доктор Джеслин Ахлувалиа, дерматолог

Лучшее белье для сна — шелковое. Выбирайте наволочки из шелка. Мягкая скользящая поверхность помогает избежать спутывания волос и предупреждает их повреждение во время сна. Чем сильнее волосы, тем лучше они будут расти.

Присмотритесь к средствам для роста

Прежде чем приобрести новый продукт красоты, посоветуйтесь с трихологом или парикмахером. Бьюти-рынок предлагает много отличных препаратов. Самые эффективные из них содержат миноксидил или прокапил, аминокислоты и натуральные масла. Продаются препараты в виде сывороток, филлеров, ампул для роста волос. Специалист подберет удобный для вас формат, который в короткие сроки даст отличные результаты.

Попробуйте салонные процедуры

Среди салонных процедур хорошие результаты дает мезотерапия. Во время сеанса красоты в кожу головы ставят инъекции на основе витаминов и минеральных веществ. Состав коктейля специалист подбирает индивидуально. В результате волосы снабжаются питательными веществами, активнее растут и их состояние улучшается.

Будьте красивы!

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