Ученые восстановили реальный облик Христа

По мнению исследователей, реальный Иисус не имеет ничего общего с современными изображениями.

сообщает LiveScience, ученые обратились к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода. Также, для более точного создания прототипа были изучены изображения на монетах и египетских мумиях.

В итоге профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор заявляет, что Иисус был ростом примерно 1,7 м, имел темные волосы и кожу оливкового цвета: именно так иудеев изображают на археологических находках и исторических портретах в Египте.

Также дошедшие до нас тексты говорят о том, что евреи предпочитали коротко стричь бороду и волосы, чтобы избежать вшей, и скорее всего Иисус делал то же самое.