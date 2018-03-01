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Ученые восстановили реальный облик Христа
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Ученые восстановили реальный облик Христа 

ТК «Звезда» 1 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
По мнению исследователей, реальный Иисус не имеет ничего общего с современными изображениями.
сообщает LiveScience, ученые обратились к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода. Также, для более точного создания прототипа были изучены изображения на монетах и египетских мумиях.
В итоге профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор заявляет, что Иисус был ростом примерно 1,7 м, имел темные волосы и кожу оливкового цвета: именно так иудеев изображают на археологических находках и исторических портретах в Египте.
Также дошедшие до нас тексты говорят о том, что евреи предпочитали коротко стричь бороду и волосы, чтобы избежать вшей, и скорее всего Иисус делал то же самое.
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