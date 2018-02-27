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Семь причесок, с помощью которых можно сузить лицо
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Семь причесок, с помощью которых можно сузить лицо 

Я Покупаю 27 февраля 2018
Фото: Я Покупаю
Стилисты знают, как сделать силуэт стройнее с помощью одежды. У голливудских парикмахеров тоже есть лайфхаки, позволяющие визуально сузить лицо. Они поделились секретами укладок, благодаря которым лицо выглядит более узким и изящным.
Пляжные волны
Сьюки Уотерхаус
Легкие пляжные волны визуально вытягивают лицо и добавляют в образ озорства. Для их создания нужно:
Нанести спрей с эффектом объема на прикорневую зону, разделить волосы на прямой пробор, зачесать на макушке.
Нанести текстурирующий спрей, накрутить пряди шириной 2–3 см на плойку, растрепать руками.
Начесать волосы в прикорневой зоне, добавляя объема.
Взять пряди у лица справа и слева, собрать их в хвостик на уровне затылка, закрепить заколкой или резинкой.
Мягкие волны на низкий боковой пробор
Диана Крюгер
Низкий боковой пробор творит чудеса — он скругляет острые черты лица. Уложить волосы можно следующим образом:
Нанести на волосы спрей с термозащитой, сделать низкий боковой пробор от линии лба до макушки, зачесать волосы на одну сторону.
Накручивать их на плойку движениями от лица, чтобы волны не получились слишком кукольными.
Зафиксировать укладку лаком.
Волнистый хвост
Крисси Тейген
Считается, что девушкам с лишним весом нельзя полностью открывать лицо и делать хвостик. На самом деле нужно подходить к этому процессу творчески — например, собрать в конский хвост слегка волнистые волосы. Такой трюк позволяет зрительно вытянуть лицо. Для его воплощения требуется:
Нанести сухой шампунь на прикорневую зону, а по длине волос — спрей с термозащитой.
Зачесать волосы набок и накрутить на плойку так, чтобы они выглядели небрежно.
Гребнем зачесать волосы назад, собрать их в конский хвост, оставив одну прядь свободной, и закрепить резинкой. Обернуть свободную прядь вокруг резинки.
Слегка вытянуть волосы чуть выше основания хвоста вперед, чтобы создать небрежный объем у корней.
Несколько прядей у лица вытащить, чтобы они его обрамляли.
Низкий пучок с прядями у лица
Марго Робби
Такую прическу еще называют укладкой невесты. Действительно, она выглядит нежно и красиво, а главное — делается просто. Это низкий пучок с локонами, обрамляющими лицо. Такая прическа позволяет сделать незаметнее двойной подбородок и брыли. Чтобы ее создать, достаточно:
Вымыть голову, нанести на волосы спрей или мусс для создания объема. Высушить волосы с помощью фена и брашинга среднего размера.
Когда волосы высохнут, оставить несколько прядей по обе стороны лица, сделать прямой пробор и собрать волосы в низкий хвост. Затем закрутить их в свободный пучок и закрепить заколками.
Нанести на пряди у лица спрей с термозащитой и слегка завить их на плойку.
Нанести на прикорневую зону сглаживающий спрей или бальзам и слегка взбить, чтобы придать прическе небрежности.
Высокий пучок
Эшли Симпсон
Высокий пучок, вопреки расхожему мнению, удлиняет лицо и делает черты тоньше. Главное, чтобы сам пучок выглядел объемным и небрежным, а не тугим классическим. Для этого следует:
Нанести на волосы мусс, зачесать их назад, собрать в высокий хвост. Обмотать волосы вокруг основания, чтобы букля выглядела объемной.
Если хотите добавить образу романтичности, нужно выпустить несколько прядей у лица.
Объемная коса
Эми Шумер
Небрежная объемная коса — тренд последних двух сезонов. Она придает образу сексуальности и легко маскирует пухлые щечки. Для создания эффекта похудения лучше всего заплести косу набок и создать прикорневой объем. Сделать это надо так:
Нанести на волосы у корней спрей с эффектом прикорневого объема, а по длине — солевой спрей.
Зачесать волосы набок, сделав предварительно небольшой боковой пробор.
Заплести классическую косу, начиная ниже затылка. Затем чуть растрепать плетение, чтобы оно выглядело объемнее.
Выпустить пряди у лица с обеих сторон.
Укладка для стрижки боб  Джулианна Хаф  Стрижка боб, особенно асимметричная или подстриженная слоями, отлично скрывает полноту лица, а в сочетании с грамотной укладкой скрадывает широкие скулы. Идеальными будут легкие волны с боковым пробором, которые легко воплотить, если:
нанести на волосы текстурирующий спрей и завить на плойку;
сделать глубокий боковой пробор, придать пальцами объем у корней и зафиксировать укладку лаком.
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