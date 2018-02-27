В подразделении Культурного центра имени Астахова на Краснодарской состоится мастер-класс по технике канзаши

Мастер-класс по изготовлению пиона в технике канзаши состоится в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова, которое расположено на улице Краснодарской. Занятие организуют 3 марта.

— Поделка станет прекрасным подарком для любой женщины или девочки. Мастер-класс приурочен к Международному женскому дню, — сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Елена Саковец

Начало мастер-класса в 11.00. Вход свободный по предварительной записи по телефону 8 (495) 351-14-67.

Участников будут ждать по адресу улица Краснодарская, д. 21. (мю)