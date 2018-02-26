Семь продуктов, которые на самом деле не провоцируют акне

Кожа человека реагирует на любые внешние и внутренние раздражители. Часто по ее состоянию можно судить о заболеваниях пищеварительной или других систем организма. Иногда высыпания и акне являются причиной неправильно подобранной косметики. А бывает и так, что на лице отражается неправильно подобранный рацион.

Последняя тема особенно противоречива и успела обрасти мифами. KitchenMag развенчивает распространенные заблуждения о влиянии еды на состояние кожи и делится списком продуктов, которые на самом деле не являются причиной акне.

В компании друзей отказываетесь от пиццы, потому что боитесь, что результат гастрономической слабости останется на вашем лице? Не стоит переживать. Дерматологи не видят связи между высыпаниями и употреблением пиццы.

Как правило, вы съедаете всего два-три куска. Этого недостаточно, чтобы кожа среагировала таким серьезным образом. Вот после целой пиццы единичные высыпания на лице вполне возможны.

Жиры имеют плохую репутацию. Многие считают, что их регулярное употребление становится причиной акне и воспалений на коже. На практике это не так: полезные жиры, наоборот, улучшают состояние кожи.

Регулярное употребление авокадо, оливкового масла, семян и красной рыбы повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает морщины и придает лицу здоровое сияние.

Хлеб неоправданно считается еще одним источником акне. На практике это не совсем так. Во многом все зависит от состава продукта, поэтому внимательно читайте информацию на упаковке, прежде чем выбрать продукт.

Если в составе хлеба присутствует рафинированный сахар, то воспаления на коже действительно могут появиться. А еще негативно на состоянии кожи может сказаться глютен, но это справедливо только для тех, кто страдает его непереносимостью.

Молочная продукция — еще один довольно противоречивый продукт. Мнения расходятся: кто-то считает, что продукты на основе молока провоцирует кожные высыпания, другие, напротив, верят, что это не так. Где же правда?

Дело в том, что у многих людей молочная продукция вызывает аллергию, которая проявляется в том числе кожными воспалениями. Если у вас нет непереносимости лактозы, то такая реакция со стороны кожи маловероятна. Молоко, наоборот, содержит витамины и минералы, которые полезны для кожи.

Многие избегают встреч с друзьями, потому что на них присутствует алкоголь, который якобы провоцирует возникновение акне и других высыпаний на коже.

На самом деле это не так: регулярное и систематическое употребление алкоголя действительно негативно влияет на состояние кожи и на здоровье всего организма в целом, но от бокала вина за ужином ничего не будет.

Наверняка вы ни раз замечали, что злоупотребление шоколадом негативно сказывается на состоянии вашей кожи. При этом сам по себе шоколад не является главным виновником акне. Все дело в сахаре, который в больших количествах содержится в конфетах, шоколадных батончиках и плитках.

У нас есть выход: замените привычные сладости горьким шоколадом. Процент сахара в нем значительно меньше, а значит, и на состоянии кожи умеренное употребление этого продукта никак не отразится.

Пасту многие относят к высококалорийным блюдам. Считается, что после такого плотного ужина на коже могут появиться прыщи и воспаления.

На самом деле это не так. Если в составе пасты нет сахара, то никаких высыпаний на коже не будет. Еще один совет: постарайтесь максимально минимизировать количество жиров в блюде. Для этого вместо сливочного соуса используйте мякоть авокадо, а вместо тертого сыра — рубленые орехи.