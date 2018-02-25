Что такое фейсбилдинг? Фейс фитнес в домашних условиях

Как без врачей и инъекций моделировать форму лица и избавляться от морщин

В погоне за вечной молодостью и красотой люди пробуют все средства, к которым только есть доступ: подтягивающие маски, таблетки и эликсиры против старения, уколы красоты, пластические операции. Но есть еще один не менее популярный способ — фейс-фитнес. Мгновенного результата никто не обещает, но если выполнять гимнастику регулярно и на протяжении как минимум месяца, получится придать коже отдохнувший вид.

По легенде, в начале 20 века на одном из театральных представлений пластический хирург Рейнхольда Бенца был поражен контрастом между подтянутым телом и постаревшим лицом одной известной балерины. Так Бенц стал автором первого комплекса упражнений гимнастики для лица, сегодня последователи дополняют его базу своими новаторскими идеями и продают книги о лицевой гимнастике многотысячными тиражами.

Почему наша кожа начинает стареть?

По словам косметологов, первые признаки старения могут появиться уже к 25 годам, а чем дальше, тем, увы, хуже: складки на лбу, переносице и вокруг рта, «гусиные лапки», второй подбородок — а всё, потому что лицевая мускулатура теряет эластичность и упругость раньше остальных мышц тела. Поэтому поверхностного ухода в виде кремов недостаточно, нужно тренировать лицо.

Популярные методики

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются две методики: Кэрол Мэджио и Бениты Кантиени. Первая основана на том, что мышцы лица нужно качать, увеличивая их объем (он и будет поддерживать кожу), но важно не перестараться, иначе велик риск нарушить гармоничное строение лица. Кантиени же учит сначала привести в порядок осанку, а только потом браться за лицо, и не качать мышцы, а детально прорабатывать их массажем.

Освобождение от тренировок

Существует несколько противопоказаний к занятиям фейс-фитнесом:

Остальные могут приступать к занятиям, вне зависимости от возраста и состояния лицевых мышц.

Соберите свой конструктор упражнений

Вот несколько простых упражнений, которые помогут сделать лицо более свежим и подтянутым. Выполнять обязательно перед зеркалом.

Полное видео смотрите на официальном канале Faceday на YouTube.

Полное видео смотрите на официальном канале Glamour Magazine на YouTube.

Полное видео смотрите на официальном канале Glamrs на YouTube.

Фейс-фитнес — тоже своего рода спорт, поэтому и правила здесь те же, что и у обычного фитнеса: упражнения не будут действовать при малоподвижном образе жизни, неправильном питании, вредных привычках, нарушении осанки и постоянном напряжении лица, например, нужно отучаться хмурить брови и пореже гримасничать.