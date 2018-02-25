Естественный вид: волосатая женщина довольна своей внешностью

Американка Ли Йоргенсен из Висконсина с раннего детства страдает от поликистоза яичников, из-за чего рост волос на ее теле усилился. Все ее тело покрыто длинными и черными волосами, которые в юности она сбривала, проводя за этим занятием долгие часы в ванной. Совсем недавно она перестала бриться и отметила, что естественный вид придает ей уверенности и силы. Сейчас Ли Йоргенсен 33 года и она отмечает, что только сейчас начала любить свое тело. В подростковом возрасте сверстники дразнили ее мужчиной, поэтому она старалась закрывать свое тело одеждой. После 20-ти девушка часами находилась в ванной, сбривая волосы ежедневно. Ли рассказывает, что сильно стыдилась собственного тела, избегала общества и даже не обсуждала ни с кем свою проблему. Со временем излишняя тревожность начала приносить ей проблемы с психическим здоровьем. Каждый день девушка опасалась, что кто-то обратит внимание ее волосы и станет осуждать ее, поэтому она избегала общества и даже не ходила к стоматологу. Впервые она поцеловалась только в 27 лет, но в 2015 ее жизнь сильно изменилась. Девушка угодила под колеса авто и попала в больницу, где ее, как призналась Ли, посетило откровение. Медики срезали с нее одежду и впервые Ли предстала перед незнакомцами в своем естественном виде, что ничуть не смутило публику. Девушка рассказывает, что ожидала осуждающих взглядов, но на нее смотрели, как на нормального человека, и тогда ее представления о мире изменились. Примерно в то же период времени Ли Йоргенсен встретила мужчину, считавшего ее привлекательной даже с волосами на теле. Именно это, по ее словам, стало толчком к изменениям и она перестала бояться осуждения общества. Несмотря на то, что с тем партнером она уже не вместе, эти отношения сделали ее увереннее и теперь она не беспокоится о своей проблеме. Около года назад она осознала, что само наличие волос не является трудностью для нее, а боится она именно осуждения общества.

Летом 2017 года девушка впервые пошла на пляж в купальнике, а новое восприятие себя помогло ей бросить работу страхового агента и снова взяться за обучение в колледже, по окончании которого она станет работать с детьми-аутистами. Ли отмечает, что ее все равно снимают на камеру и обращают внимание на улице из-за волос, но она относится к этому гораздо более спокойно.]]>