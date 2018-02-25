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Вторая жизнь засохшей туши
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Вторая жизнь засохшей туши 

МедикФорум 25 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Засохшая тушь распространенная проблема, с которой периодически сталкивается каждая женщина. И дело не только в некачественном косметическом продукте, а и в не правильном использовании. Главным врагом туши является кислород, который попадает внутрь и тем самым разрушает ее естественную структуру. Поэтому тюбик необходимо плотно закрывать, а самой кисточкой пользоваться аккуратно. Не нужно трясти ее внутри слишком активно, ведь таким образом, вы сами запускаете слишком много воздуха. Вопрос даже не в экономии, а в том, что иногда тушь засыхает слишком быстро, что может расстраивать девушку. МедикФорум подготовил несколько правил, которые позволят вдохнуть новую жизнь в такую тушь. Это простые советы, которые дадут возможность сохранить любимую косметику дольше.1. В первую очередь всем приходит в голову мысль — разбавить тушь водой. И это правильное решение, главное, чтобы вода была кипяченая и чуть-чуть теплая. Нужно тщательно размешать тушь кисточкой и можно дальше пользоваться.2. Косметические средства, такие как крем, тоник для лица, тоже помогут с проблемой засыхания туши. Перед тем, как использовать подобные средства внимательно прочитайте состав, в нем не должно быть содержания спирта.3. Глазные капли для детей и раствор для контактных линз помогают улучшить состояние туши. Они безопасные, не вызывают раздражение или других побочных эффектов. Что самое интересное — все средства доступные каждому, очень простые в использовании и не имеют аллергических реакций. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.
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