«Крашусь сама»: Валерия Лукьянова рассказала об уходе за волосами

У знаменитостей есть все необходимое для создания идеального имиджа. Но, как не странно, некоторые звезды предпочитают самостоятельно проводить процедуры по уходу за собой, как это делают обычные женщины. На днях Валерия Лукьянова, которую из-за кукольной внешности давно назвали «живой Барби», рассказала, что сама окрашивает свои длинные белокурые волосы, которые давно стали одним из «хитов» ее оригинального имиджа.

Интернет-звезда Валерия Лукьянова поделилась информацией о том, как она добивается идеального блонда. Если многие представительницы шоу-бизнеса с этой целью посещают салоны красоты, то 32-летняя знаменитость, которая прославилась необычной внешностью и жизненной позицией, в этом вопросе доверяет только себе самой. Оказалось, что Валерия, у которой длинные белокурые волосы, сама обесцвечивает их, не прибегая к услугам парикмахеров: «Вы часто спрашиваете, в чем секрет длинных волос? Если честно я уже в таком шоке, мои волосы за две недели отрасли как за месяц, я не успела их покрасить, как у меня невероятно отрасли корни, и я уже не могла дождаться, когда вернусь домой и покрашусь. Волосы растут феноменально быстро. Сегодня крашусь и сделаю суперплатиновый блонд. Хочу сразу сказать, что крашусь я сама».

По словам Лукьяновой, следует отдавать предпочтение только профессиональной краске для волос, отказавшись от продуктов масс-маркета. «У меня средне-русый волос и когда крашусь, идет желтый пигмент, поэтому окислитель у меня 12%. Я держу краску ровно 1 час 20 минут. Всегда. Это лично моя технология. Мне мастер говорил, что краска после 40 минут уже не окрашивает, поэтому нет смысла сидеть в ней. Но я убедилась, что это не так. Окрашивает». Валерия рекомендует перед покраской волос по всей длине наносить на пряди маску, так как после смывания смеси с прикорневой части остальные волосы сильно портятся. Также она отмечает, что шевелюру нужно хорошо промыть, ополоснув ее как минимум пять раз.

Известно, что Лукьянова сама готовит косметические продукты, в частности для лица и тела, так как считает, что натуральные продукты более полезные. Советы в области красоты весьма интересны армии поклонников красавицы: «Тоже сама крашу, в салоне несколько раз так испортили волосы, что больше никому не доверяю их». «Ничего себе! А сзади как прокрасить?»

«Хорошо, что рассказала об уходе за волосами, возьму на заметку!» «У меня руки не из того места, чтобы самой себя покрасить». «Окрашивание волос? Да я маникюр сама не сделаю». «Вы такая молодец, круто очень выходит».

Валерия Лукьянова также правильно питается, отказавшись от вредных продуктов, которые могут испортить фигуру. Но ей не всегда легко находить полезную пищу, о чем она рассказывала ранее.