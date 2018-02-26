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«Лысый из Brazzers» показал свои фото с волосами
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«Лысый из Brazzers» показал свои фото с волосами 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Известный порноактер Джонни Синс (настоящее имя — Стивен Вульф) опубликовал в Instagram несколько фотографий из юношества, на которых похвастался длинными волосами.
«Окружен девушками с 1995 года! Да, здесь мне 15 лет, я с длинными волосами в футболке Led Zeppelin», — говорится в описании к снимку.
В комментариях пользователи принялись удивляться старой прическе актера. «На голове полно волос!», — написал один из юзеров.
Джонни Синс известен как российской, так и мировой публике как «лысый из Brazzers». В фильмах для взрослых он примеряет на себя роли героев различных профессий, но бессменной остается его прическа.
В августе 2017 года Синс вместе с коллегами зачитал негативные отзывы о своей работе. Зрители раскритиковали его лысину и жаловались на то, что им все равно приходится смотреть ролики с его участием, поскольку актеру достаются самые привлекательные партнерши.
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