Ещё
«Не могу и не хочу»: Екатерина Колисниченко призналась, что сама не моет голову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не могу и не хочу»: Екатерина Колисниченко призналась, что сама не моет голову 

Eva.ru 24 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, что предпочитает не мыть голову самостоятельно — за нее это делают парикмахеры в салонах красоты. Такое поведение девушки возмутило ее поклонников, считающих, что она чересчур несамостоятельна.
Екатерина Колисниченко считает, что мыть и сразу же укладывать волосы в салоне намного удобнее — процедура занимает меньше времени, а эффект получается гораздо лучше. При этом девушка выбирает очень простую укладку, которую в действительности может сделать абсолютно любая — она просто выпрямляет волосы. Но несмотря на простоту, Колисниченко утверждает, что не умеет и не хочет уметь заниматься своей прической самостоятельно: «Часто читаю в комментах, что, мол, „да ты что сама не можешь высушить и выпрямить волосы?!“. Не могу и не хочу сама это делать — оставляю профессионалам, которые все делают быстро и качественно», — говорит Колисниченко. Она уверена, будь у каждой девушки возможность жить так же, ни одна бы не отказалась.
Однако поклонники с ней не согласны — они считают, что такое поведение Екатерины — лишь следствие невероятной лени. Девушка с легкостью несколько раз в неделю «выкидывает» деньги на то, что другие делают самостоятельно, добиваясь не худших результатов: «Выпендрёж» «Присосалась к салону что пиявка» «Это, Катюша, уже лень называется самой не ухаживать за волосами» «А если из ложечки будут кормить? Тоже напрягаться не нужно…» «Обнаглела» «Зачем столько денег тратить через день?» «И по этой причине у вас через одну фотографию грязные волосы?» Несмотря на постоянный профессиональный уход, многие поклонницы Колисниченко давно заметили, что ее волосы оставляют желать лучшего — они критикуют девушку за странный цвет, безжизненные кончики и даже, как выяснилось, недостаточную чистоплотность.
Зато с носом Екатерина больше не испытывает проблем. После того, как девушка сделала повторную ринопластику, поклонники то и дело обращают внимание на изменения к лучшему, несмотря даже на то, что с момента операции прошло уже несколько месяцев.
Eva.ru: последние новости
«Стала блеклая»: Алиана Устиненко вновь кардинально сменила внешность «Вы учились на визажиста?»: Анита Цой показала, как делает макияж «Египетская сила!»: подписчики Варнавы не в восторге от ее прически
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак279
Пока вы спали: «Нежданчик» от России278
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле178
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение