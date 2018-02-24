«Не могу и не хочу»: Екатерина Колисниченко призналась, что сама не моет голову

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала, что предпочитает не мыть голову самостоятельно — за нее это делают парикмахеры в салонах красоты. Такое поведение девушки возмутило ее поклонников, считающих, что она чересчур несамостоятельна.

Екатерина Колисниченко считает, что мыть и сразу же укладывать волосы в салоне намного удобнее — процедура занимает меньше времени, а эффект получается гораздо лучше. При этом девушка выбирает очень простую укладку, которую в действительности может сделать абсолютно любая — она просто выпрямляет волосы. Но несмотря на простоту, Колисниченко утверждает, что не умеет и не хочет уметь заниматься своей прической самостоятельно: «Часто читаю в комментах, что, мол, „да ты что сама не можешь высушить и выпрямить волосы?!“. Не могу и не хочу сама это делать — оставляю профессионалам, которые все делают быстро и качественно», — говорит Колисниченко. Она уверена, будь у каждой девушки возможность жить так же, ни одна бы не отказалась.

Однако поклонники с ней не согласны — они считают, что такое поведение Екатерины — лишь следствие невероятной лени. Девушка с легкостью несколько раз в неделю «выкидывает» деньги на то, что другие делают самостоятельно, добиваясь не худших результатов: «Выпендрёж» «Присосалась к салону что пиявка» «Это, Катюша, уже лень называется самой не ухаживать за волосами» «А если из ложечки будут кормить? Тоже напрягаться не нужно…» «Обнаглела» «Зачем столько денег тратить через день?» «И по этой причине у вас через одну фотографию грязные волосы?» Несмотря на постоянный профессиональный уход, многие поклонницы Колисниченко давно заметили, что ее волосы оставляют желать лучшего — они критикуют девушку за странный цвет, безжизненные кончики и даже, как выяснилось, недостаточную чистоплотность.

Зато с носом Екатерина больше не испытывает проблем. После того, как девушка сделала повторную ринопластику, поклонники то и дело обращают внимание на изменения к лучшему, несмотря даже на то, что с момента операции прошло уже несколько месяцев.