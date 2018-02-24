С какими проблемами мужчины обращаются к косметологу?

СодержаниеПроблема: угревые высыпания и постакнеПроблема: мимические морщиныПроблема: нежелательные волосы на лице и телеПроблема: поредение, истончение волосПроблема: купероз или расширенные сосуды на кожеПроблема: гипергидроз подмышек, стоп и ладонейПроблема: «пивной» живот

Прошли те времена, когда косметолог считался сугубо «женским» специалистом. Сегодня многие представители сильного пола перестали относиться к своей внешности легкомысленно. Они понимают, что облик человека играет не последнюю роль в достижении жизненного успеха. А еще по состоянию кожи, волос, ногтей и тела можно судить об уровне достатка мужчины, его эстетических запросах и наличии потребности в развитии. Какие же проблемы больше всего волнуют сильную половину человечества и как предлагают их решить косметологи? MedAboutMe познакомит вас с наиболее актуальными «мужскими» запросами в обращениях к профессионалам красоты.

Проблема: угревые высыпания и постакне

Мужской организм — поистине загадочный объект. С одной стороны, повышенный уровень тестостерона «продлевает» молодость, а с другой — приводит к усилению секреции сальных желез. Повышенное салоотделение не всегда является отрицательным явлением, поскольку секрет обеспечивает естественную защиту, увлажнение кожи. Но также избыток кожного сала приводит к интенсивному размножению бактерии Propionibacterium acnes. Именно они являются главными «виновницами» появления акне, прыщей. Угревая сыпь в больших количествах чаще всего беспокоит юношей, нежели девушек, потому что в период полового созревания у них вырабатывается кожное сало в рекордных объемах. А еще мужчины нередко не относятся к угревой болезни серьезно и начинают ее лечение слишком поздно, из-за чего на их коже появляются постакне.

Решение: Для очищения лица от угрей, прыщей косметолог может предложить сразу несколько действенных и безопасных процедур. Например, лазерную чистку кожи. Она представляет собой бесконтактное воздействие акустической волной на пораженные участки. Лазер нагревает верхние слои кожи, благодаря чему нормализуется деятельность сальных желез. Метод приводит к сужению пор, очищению и дезинфекции кожи, удалению скоплений бактерий, провоцирующих появление воспалений.

Похожим действием обладает ультразвуковая чистка. Обработка кожи специальной насадкой приводит к отшелушиванию ороговевших частиц, стимуляции кровообращения, обменных процессов. Эпидермис очищается, а усилить противовоспалительный эффект поможет успокаивающая маска после процедуры.

При сильно выраженных прыщах, акне, рецидивах используются более радикальные методы — криотерапия или воздействие холодом, мезотерапия с введением под кожу особых коктейлей. Для устранения постакне применяют дермабразию — удаление верхнего слоя кожи под анестезией, ретиноевые и другие виды пилингов.

Проблема: мимические морщины

Из-за особенностей строения кожи мужской эпидермис дольше остается в тонусе. Поэтому создается ощущение, что представители сильного пола стареют медленнее даже при отсутствии ухода за внешностью. Однако появляющиеся мимические морщины на их кожных покровах — более выраженные и глубокие. Поэтому они сложнее поддаются коррекции. Из-за наследственной предрасположенной, подвижной мимики с морщинами могут столкнуться даже молодые мужчины. Складки традиционно образуются на лбу, в зоне вокруг глаз, на переносице.

Решение: Для устранения морщин у мужчин косметологи применяют индивидуальный подход. Самый популярный способ избавления от проблемы — инъекции ботулотоксина. Чтобы вмешательство было эффективным, но результат смотрелся естественно, препарат подбирается в индивидуальной дозировке. Благодаря такому подходу сохраняется подвижность мимики, результат держится в среднем до 8 месяцев. Можно выбрать и «уколы красоты», с введением наполнителей-филлеров в зону морщины. В состав препаратов входит гиалуроновая кислота, коллаген и другие вещества. Эффект длится до 10 месяцев.

Мужчинам рекомендуют также использовать курсовые методы избавления от мимических морщин. Например, биоревитализацию — инъекционный способ введения нестабилизированной гиалуроновой кислоты. Средство заставляет активнее работать клетки кожи, за счет чего складки становятся менее заметными. Требуется курс в 3-4 процедуры, чтобы лицо заметно посвежело. Можно подобрать и аппаратные процедуры с курсовым применением — микротоковую терапию, радиочастотное воздействие и т.д.

Факт!

Толщина кожи у мужчин в среднем на 20-25% больше, чем у женщин. Этот фактор обусловлен высоким уровнем тестостерона. Также у представителей сильного пола более плотные и упругие коллагеновые волокна в дермальном слое. В мужской коже повышено количество сальных, потовых желез и их активность.

Проблема: нежелательные волосы на лице и теле

Большое количество волос на лице и теле у мужчины — результат работы тестостерона. И если роскошная шевелюра считается безусловным богатством человека, то ненужная растительность на подбородке, спине или, например, руках может стать причиной дискомфорта. Лишние волосы смотрятся неопрятно, из-за них приходится чаще бриться, мыться, пользоваться дезодорантами. Но не обрабатывать же проблемные участки станком постоянно?

Решение: Для эффективного избавления от растительности как нельзя лучше подходит лазерная эпиляция. Она позволяет забыть о волосах на лице, в подмышечных впадинах, на груди, спине и других участках тела если не навсегда, то надолго. Метод рекомендуют использовать не только для решения эстетической проблемы, но и при особых показаниях. Например, при постоянном раздражении от бритвы. Также пользуется спросом и фото-, электроэпиляция. Все эти технологии требуют курсового применения. Менее продолжительный, но появляющийся сразу результат подарит эпиляция воском, сахаром.

Факт!

В течение жизни мужчины тратят на бритье около 140 дней или в среднем 3350 часов! За такой период представители сильного пола сбривают примерно 829,6 см волос. Интересно, что диаметр мужских волос практически в 2 раза больше женских.

Проблема: поредение, истончение волос

Наряду с повышенным «оволосением» мужчины жалуются специалистам также на истончение, выпадение волос на голове. Шевелюра может редеть по разным причинам — наследственная предрасположенность, неправильный уход, несбалансированное питание или злоупотребление алкоголем, табаком, неблагоприятная экология, гормональный сбой и т.д. Причем волосы могут интенсивно выпадать у мужчин даже в молодом возрасте. Сегодня алопеция «помолодела», уже около 25% пациентов до 30 лет замечают у себя проплешины на макушке. К счастью, косметологи нашли действенные способы сохранения шевелюры у представителей сильного пола.

Решение: Для профилактики и лечения начинающегося облысения сегодня часто используют мезотерапию — препараты обеспечивают волосяные луковицы питательными веществами, благодаря чему достигается их укрепление, активизируется рост. Хороший эффект приносит миостимуляция — воздействие импульсным током на нужную зону. На ранних стадиях алопеции достойные результаты демонстрирует лазерная терапия, она также стимулирует рост волос, обновление клеток. В тяжелых случаях проблема устраняется трансплантацией волос — собственных или искусственных.

Проблема: купероз или расширенные сосуды на коже

Мужская кожа больше расположена к куперозу — расширению мелких сосудов. Особенно часто с такой жалобой к специалистам обращаются пациенты старше 40 лет. Купероз возникает по разным причинам — генетическая расположенность, вредные привычки, частые перепады температур, загар, стресс. К счастью, это всего лишь косметический дефект, не несущий какой-либо опасности для здоровья. Обычно мужчины просят удалить расширенные капилляры на крыльях носа и самом носу, в скуловой зоне.

Решение: Уменьшить проявление расширенных сосудов на лице можно с помощью мезотерапии. Вводимые под кожу препараты с рутином, витамином С, артишоком и другими ценными компонентами укрепляют сосуды, в результате чего некрасивая сетка становится менее заметной или исчезает совсем. Убрать купероз позволяет и лазерное удаление. Метод хорош при борьбе с обширными участками. Лазерная терапия используется курсами. Доказала свою эффективность в лечении купероза у мужчин также электрокоагуляция. Косметолог специальным аппаратом и иглой словно «спаивает» сосуды под действием высокой температуры.

Проблема: гипергидроз подмышек, стоп и ладоней

Потовые железы у мужчин крупнее, а их количество больше, чем у женщин. Поэтому представители сильного пола сталкиваются с интенсивным процессом потоотделения. Из-за этого их ладони, стопы и подмышки часто влажные. При активном образе жизни эта проблема может доставлять немало дискомфорта. И если обычный дезодорант не спасает, стоит обратиться к специалистам.

Решение: Устранить проблему гипергидроза представителям сильного пола помогут инъекции препаратов ботулотоксина типа А. Они блокируют активность потовых желез в обработанной зоне на 6-10 месяцев, полноценный результат можно заметить на 2-14 день после процедуры.

Забыть о повышенной потливости пациенты могут после хирургического вмешательства. Сегодня для лечения гипергидроза преимущественно подмышечных впадин используют локальные операции, а для разных участков тела — симпатэктомию эндоскопическим или традиционным способом. Последняя методика заключается в пережимании или удалении симпатического нерва. А локальные хирургические вмешательства включают липосакцию, кюретаж, иссечение кожного покрова подмышечных областей.

Также для борьбы с повышенной потливостью косметологи применяют различные виды аппаратных процедур. Например, многоуровневую фракционную радиочастотную терапию.

Факт!

Примерно на 10% пациентов ботулинотерапия не действует. Но если ботулотоксин оказывает влияние на человека, то толерантность к нему при лечении гипергидроза не развивается. То есть, использовать метод для устранения повышенной потливости можно неоднократно в течение всей жизни.

Проблема: «пивной» живот

Из-за высокого обмена веществ мужчины редко страдают от появления жировых отложений на боках, ягодицах. Но из-за пристрастия к пенным напиткам многие представители сильной половины человечества являются обладателями «пивных» животов. Такое ожирение называют абдоминальным, оно опасно для здоровья и даже жизни. Конечно, для возвращения стройности необходимо пересмотреть питание, отказаться от вредной привычки и регулярно ходить в спортзал. Однако и косметологические процедуры помогут быстрее забыть о жире.

Решение: Самым радикальным способом избавления от излишков жира на животе считается хирургическое вмешательство. Можно обойтись без операции, выбрав в качестве альтернативы инъекции липолитиков. Специальные препараты расщепляют отложения, преобразуя ее в жидкость. После процедуры жир покидает организм естественным образом. Результат будет виден после курса сеансов. Как правило, для борьбы с «пивным» животом необходимо выделить 20-30 дней. А вот продолжительность действия инъекций определяется индивидуально.

Бороться с жировыми отложениями локально можно и с помощью безоперационной липосакции, например, на аппарате I-LIPO. По отзывам, курс из 8-10 процедур может сократить объем живота или другой проблемной области на 20 сантиметров.

Важно!

Каждая из приведенных выше косметологических процедур имеет противопоказания и побочные действия. Поэтому ликвидацию проблем с внешностью необходимо доверять опытному специалисту с соответствующей квалификацией!

Мужчины реже выбирают регулярные уходовые процедуры, предпочитая посещать косметолога, чтобы получить максимальный результат за минимальное количество времени. Благодаря развитию технологий и появлению новых методик, представители сильного пола могут распрощаться с основными проблемами внешности в сжатые сроки. Важно лишь найти «своего» специалиста и не откладывать решение задачи на потом.

Комментарий экспертаСергей Грудняк, врач-дерматовенеролог

Мужская кожа, как гормонально зависимый орган, конечно же, отличается от женской. Как правило, она более плотная, менее чувствительна и склонна к жирности. Потребности у мужчин и женщин тоже разные. Редкий мужчина озаботит себя приобретением широкого арсенала косметологических препаратов, отдавая предпочтения многофункциональным средствам. Поэтому в ежедневном уходе достаточно иметь средство для умывания (удобно, если это будет еще и средство для бритья), тонизации и крем. Один раз в неделю желательно пользоваться глубоким очищением.

Чаще всего мужчины до 30 лет прибегают к услугам специалистов для проведения чистки лица, частоту и метод которой определяет косметолог. После 30 потребности мужского лица возрастают.

Подчеркнуть мужественность, придать лицу необходимые черты поможет контурная пластика. Актуально применение жидких имплантов в области скул, подбородка, нижней челюсти. При наличии нарушения контуров овала лица в ряде случаев прибегают к нитевому лифтингу. Также довольно часто в косметологической практике для мужчин прибегают к применению ботулотоксина (коррекция горизонтальных морщин в области лба, морщин межбровья, области внешнего угла глаза, лифтинга бровей). Для улучшения внешнего вида и функционального состояния кожи, уменьшения возможных явлений постакне и мелких морщин применяется биоревитализация.

Часто пользуются спросом курсы мезотерапии волосистой части головы, для коррекции начинающейся алопеции. Лазерная эпиляция также актуальна в работе с мужчинами, например, коррекция формы бороды и усов. Следуя модным тенденциям, представители сильного пола часто отращивают растительность на лице. В помощь по уходу за бородой многие косметологические компании имеют в своих линиях средства для ухода за волосами на лице, благо времена стереотипов и стеснения проходят, и мужчины тоже стали обращаться к косметологам. На приеме у специалиста можно не только подобрать грамотный индивидуальный уход за кожей лица, но и получить ряд эффективных процедур.

Комментарий экспертаЕлена Беловодова, врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, специалист по аппаратной косметологии, лазерной терапии отделения лазерной хирургии ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ

С какими проблемами обращаются мужчины к косметологу? В последние несколько лет количество пациентов-мужчин, которые обращаются за помощью врача-косметолога в нашем отделении, стабильно составляет 20-25% от общего количества пациентов. Отрадна такая тенденция, так как всего 10-12 лет назад случаи обращения пациентов-мужчин были единичными. Основываясь на своем опыте работы, я могла бы разделить всех пациентов мужского пола на 2 большие группы: юноши, молодые люди в возрасте 18-25 лет; мужчины от 45 до 60 лет. Безусловно, мы работаем и с пациентами в возрасте 30-40 лет, а самому старшему мужчине, который хотел улучшить свой внешний вид, было 83 года.

Пациенты первой категории, как правило, нуждаются в терапии угревой болезни и в коррекции постакнетических изменений кожи. В зависимости от степени заболевания, состояния здоровья, аллергоанамнеза мы подбираем процедуры, назначаем лечение, корректируем домашний уход за кожей и т.д. Самыми востребованными процедурами для этих молодых людей являются механическая и ультразвуковая очистки лица, процедура Дарсонваль, химические пилинги салициловой кислотой или раствором Джесснера, радиочастотная терапия с использованием микроигольчатой насадки, в некоторых случаях — IPL-терапия. Продуманная курсовая терапия, сочетание некоторых методик приводит, как правило, к длительной ремиссии угревой болезни, значительному улучшению внешних параметров кожи.

Мужчины в возрасте от 45 до 60 лет бывают озабочены признаками старения кожи лица и шеи. Морщины, пигментные пятна, сосуды на коже лица, ухудшение овала лица, дряблость кожи шеи и субментальной области — вот те проблемы, с которыми они обращаются к нам. У мужчин ушел страх перед словом Botox, и многие из них успешно корректируют мимические морщины. Пигментные пятна эффективно и безопасно осветляются во время процедуры фотоомоложения (IPL-терапия). Результатами этой процедуры являются также плотная и упругая кожа, уменьшение глубины морщин, выравнивание текстуры, сияющий цвет кожи. Фотоомоложение по праву является фаворитом среди процедур для наших пациентов.

В некоторых случаях мы рекомендуем пройти процедуру инфракрасного термолифтинга, которая обеспечивает сокращение кожи на всю глубину, максимальную коррекцию овала лица, «второго» подбородка. При обработке кожи лба на этой методике аккуратно поднимаются брови, делая взгляд более открытым. Все эти процедуры не требуют анестезии и неплохо переносятся мужчинами. Но иногда необходимо подключить биоревитализацию, мезотерапию, при проведении которых, конечно, используется местная анестезия, в итоге неприятные ощущения минимальны. Химические пилинги 40% и 70% гликолевой кислотой, аппаратные уходовые процедуры с использованием профессиональной косметики премиум-класса также востребованы мужчинами в этой возрастной категории.

Примерно 50% мужчин в возрасте старше 45-50 лет имеют проблемы с сосудами на лице. Современный сосудистый лазер позволяет эффективно справиться с этой задачей. Иногда необходима и эпиляция. Чрезмерное оволосение спины, груди не нравится мужчинам или их спутницам. И уже другой, эпиляционный лазер, работает над решением подобных проблем. Гипергидроз (повышенная потливость) в подмышечных областях лечится у мужчин с помощью инъекций препаратов ботулинического токсина с прекрасными результатами. Пожалуй, только процедуры по телу (LPG, обертывание, миостимуляция) не пользуются спросом у сильного пола. Ведь целлюлита у них нет, а тренировки в спортзале дают крепкие мышцы и заряд энергии.

Комментарий экспертаАнастасия Демехина, врач-дерматокосметолог, врач-трихолог

За последний год количество пациентов-мужчин у меня увеличилось вдвое. Многие хотят избавиться от шрамов и рубцов после акне. Убрать эти недостатки способны пилинги, лазерные шлифовки, а также PRP-терапия. В ходе последней пациенту вводится плазма, которая обогащена юными тромбоцитами, полученная из его собственной крови. Эти молодые элементы отвечают за заживление и восстановление поврежденных тканей. После PRP-терапии тромбоциты в течение первых десяти минут выделяют примерно 70% факторов роста. Затем требуется около часа для их полного освобождения для того, чтобы в клетках и тканях начались положительные изменения. Производство дополнительных факторов роста происходит на протяжении недели, в результате чего кожа омолаживается, качество ее улучшается.

Как косметолог, я регулярно борюсь с возрастными изменениями. В этом мне помогают ультразвуковой SMAS-лифтинг, направленный на мышечно-апоневротический слой, покрывающий мышцы лица и шеи, и лазерные шлифовки. Ультразвук воздействует на коллагеново-эластиновый каркас, который отвечает за четкий овал и молодость кожи. Волна сжимает и сокращает коллагеновые волокна, подтягивая кожу, а также активирует образование новых волокон эластина и коллагена, что обеспечивает омолаживающий эффект. Синтез «строительного материала» нашей кожи может происходить в течение трех-четырех месяцев после операции, таким образом, мужчина через некоторое время будет выглядеть еще лучше. А вот для мимических морщин на лбу и между бровями у меня подготовлены инъекции диспорта.

Представители сильного пола хотят не только ухожено выглядеть, но и чувствовать себя сухо, и приятно пахнуть. Решить проблему гипергидроза могут инъекции препарата Dysport в подмышечные впадины. Одной из самых популярных услуг является лазерная эпиляция. Я и мои коллеги избавляем мужчин от волос на лице и спине, в зоне подмышек и на плечах. Также около 80% мужчин я назначаю капельницы Laennec. Эти пациенты являются успешными бизнесменами и жалуются на плохой сон, постоянные стрессы и испытывают перманентную усталость. Они, как правило, поздно ложатся спать, часто летают в самолете. Препарат нормализует защитные функции организма, действует, как антиоксидант, улучшает внутриклеточный метаболизм. Клетки быстрее восстанавливаются, а их обладатель «теряет» 10-15 лет возраста.

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