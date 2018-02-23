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Питона пустили на эксклюзивные сумки
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Питона пустили на эксклюзивные сумки 

Lenta.ru 23 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Римский дом Bulgari, производитель украшений, часов и аксессуаров, представил во время Недели женской моды в Милане коллекцию сумок, платков и солнцезащитных очков сезона осень-зима 2018-2019, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.
В линии представлена новая дневная сумка, модели из кожи питона в различной обработке и кожи полоза. Цвет сезона в аксессуарах — оранжево-коралловый «Янтарный Каньон». Среди трендовых вариантов обработки кожи рептилии выделяется стиль popcorn: границы некоторых чешуек кожи выделены контрастным цветом, так что создается иллюзия лопнувшей, как зерна воздушной кукурузы, поверхности. В этом стиле выполнены сумки серий Diva's Dream (с замочком в виде характерного элемента ювелирной линии Diva, напоминающего цветок лотоса) и Serpenti Forever (с замочком в форме змеиной головы с глазами из цветных камней). Модели сумок Serpenti Forever Stardust Quilted Blast более лаконичны и сдержаны и предназначены для создания повседневного образа.
Для модели Serpenti Forever Mermaid Pyhton использована сложная техника обработки кожи питона: кожу окрашивают в черный цвет, затем покрывают тончайшей серебряной фольгой и смягчают методом volantatura: вращают в круглой центрифуге, разрывая жесткие волокна и подчеркивая естественную текстуру. В финале мастера вручную аэрографом окрашивают кожу.
Также в Милане показали шелковые платки, поддерживающие мотивы, заданные декором сумок, и очки Sepenteyes X и Serpenteyes Power-up с шестиугольными или ангулярными линзами либо в двойных оправах, с декором в виде стилизованной змеиной чешуи.
В январе 2018 года уникальный флакон аромата Opera Prima дома Bulgari был продан за 200 тысяч евро. В декоре флакона, выполненного в форме древнеримской амфоры, было использовано золото и цветные и драгоценные камни, в том числе бриллианты (общим весом 25 карат), цитрин (50 карат), аметисты (4,45 карат). Композиция аромата с нотами лимона, лепестков апельсинового дерева, мускуса и цветочным аккордом была создана парфюмером Даниэлой Андрие (Daniela Andrier) в 2014 году в честь 130-летия Bulgari. Имя покупателя осталось неизвестным.
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