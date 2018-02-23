Шлем для волос, ботокс для ресниц и другие необычные процедуры, которые стоит попробовать!

Похоже, это настоящие процедуры из будущего. Проводятся они без боли, неприятных ощущений, но зато гарантируют максимальный результат! Рискнешь попробовать?

Лазерный шлем для волос

Согласись, звучит очень необычно. Впрочем, как и выглядит! Задача такой процедуры — улучшить рост волос и остановить их выпадение. Для этого тебе на голову (волосы должны быть сухими и желательно чистыми) наденут специальный лазерный шлем, в котором придется просидеть 18 минут. Дискомфорта не будет, сначала возможна легкая вибрация — массаж, но буквально через минуту никаких ощущений вообще не будет. Лазер работает незаметно, улучшает кровообращение в коже головы, пробуждает задремавшие фолликулы. Конечно, мгновенного эффекта ждать нет смысла. Делать такую процедуру нужно три раза в неделю в течение месяца — и только тогда ты заметишь, что волосы окрепли!

Цена: от 500 р.

«Ботокс для ресниц»

Или, как еще называют эту процедуру, кератиновое ламинирование ресниц. Она пригодится всем, у кого тонкие, ломкие и бледные реснички (а делать наращивание совсем нет желания). Длится сеанс порядка часа, но зато спустя 60 минут ты получаешь прекрасный результат. «Пока ты будешь лежать с закрытыми глазами, специалист поочередно нанесет несколько лечебных составов, которые восстановят и укрепят ресницы, — делится Карина Макиян, мастер студии Brow Up! & Make Up. — По желанию клиента можно немного их подкрасить, чтобы эффект был более ярким. Из рекомендаций по уходу после, пожалуй, есть только одна важная деталь: в день проведения процедуры не стоит мочить ресницы, дай больше времени впитаться полезным компонентам».

Цена: от 6 000 р.

Gum Contouring

А вот эта процедура нужна тем, у кого с деснами беда. Скажем, когда получается «лошадиная улыбка» (обнажается более двух миллиметров верхней десны) или при «акульей улыбке» (много мягких тканей, и зубы кажутся мелкими). «И в том и в другом случае проводится серьезная стоматологическая коррекция, которая красиво называется Gum Contouring, — уточняет Максим Хышов, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главный врач клиники Refformat. — Во время такого сеанса уберут лишние ткани с поверхности зубов и сформируют красивую форму десны».

Цена: от 3900 р.

Молекулярный рефиллинг

Не пугайся! Это не набор случайных слов, а вполне реальная процедура для восстановления чувствительных и ломких волос. И, что самое приятное, эффект у нее мгновенный: сделала и «получи-распишись» — упругие и сильные локоны. Кстати, результат будет держаться стойко до пяти процедур мытья волос. «Секрет в использовании особого молекулярного рефиллера Liqud Hair от System Professional, — уточняет Ивана Криворучко , парикмахер-стилист салона красоты „Аида“. — В нем содержится много ценных аминокислот для наполнения волос изнутри. Этот продукт наносят на чистые, подсушенные полотенцем и разделенные на секции волосы. Дают ему время впитаться — тщательно расчесывают локоны и минут пять сушат феном, и только потом смывают прохладной водой. После сеанса ты удивишься, насколько крепкими и блестящими могут быть твои волосы».

Цена: от 2000 р.

Fat KIller (дословно в переводе «убийца жира»)

Эта процедура нужна для коррекции локальных жировых отложений (например, в зоне подмышек, для коррекции подбородка, внутренних поверхностей рук, нижней части живота и бедер). «Проводится она 30 минут и в несколько этапов, — рассказывает Ирина Вахитова, врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии Tori. — Сначала проблемную зону обрабатывают аппаратом Vela Shape 3 со специальной насадкой Vcontour. Затем приступают к инъекциям (непосредственно в жировую клетчатку вводят мезо-дренажный коктейль MesoSculpt C71™). Это не самая приятная часть сеанса, зато очень эффективная: запускается процесс сжигания жиров, кожа подтягивается и становится заметен эффект лифтинга». Чтобы результат был стойким и ярким, придется пройти полный курс из трех-пяти процедур, делать которые нужно раз в неделю.

Цена: от 19 700 р. (за сеанс)

«Ботокс для волос»

Это безопасная и даже очень приятная процедура, во время которой тебе поочередно на волосы наносят разные ухаживающие составы (никаких иголок и инъекций не будет!). Цель сеанса — мгновенное восстановление поврежденных, ослабленных и тусклых волос. «Сейчас на рынке много препаратов для проведения „ботокса для волос“. Как правило, в их основе идут витамины E, B3 и B5, керамиды, питательные вещества и натуральные масла, — уточняет Ирина Черепанова, стилист-технолог компании „Шарм Рус Дистрибьюшн“. — Они отлично дополняют друг друга — глубоко проникают в структуру волоса, „запаивают“ поврежденные участки, вызванные различными химическими и термическими обработками, восполняют дефицит влаги, обеспечивают антивозрастной эффект. Например, после процедуры Diamond Botox Hair Repair Therapy можно спокойно на один-два месяца забыть о „пухе“ и секущихся кончиках. Волосы будут идеально ровными и гладкими».

Цена: от 3000 р.

Счастье для волос

Хочешь идеальные волосы, которые не пушатся и не секутся? Тогда тебе стоит попробовать сделать программу восстановления «Счастье для волос». Проводится такая процедура курсом от трех до семи сеансов с периодичностью один-два раза в неделю. Один визит к мастеру займет у тебя 60 минут, за это время стилист сможет полностью «реанимировать» твою прическу, придаст волосам блеск и сияние. Кстати, проводить такую процедуру нужно в идеале за неделю перед окрашиванием и через две недели после. «Но при желании ты всегда можешь и совмещать, — отмечает Жанна, стилист Ma&Mi. — В этом случае результат будет в два-три раза ярче, волосы будут полностью защищены и ухожены».

Цена: от 5000 р.

Детокс кожи головы

Как уже понятно из названия, стилисты будут активно, но при этом деликатно очищать кожу головы от разных загрязнений. Длится такой уход почти 50 минут. За это время мастер успеет нанести и смыть несколько масок и продуктов для ухода за волосами, помассировать кожу головы и согреть в горячем полотенце. «Все этапы занимают не более пяти минут. Работают на косметике Aura Botanica Kerastase, — отмечает стилист Нобуаки Ямадзуми. — Это очень приятная и расслабляющая процедура, как если бы ты оказалась в спа на релакс-массаже. Тут, кстати, мастер тоже использует разные техники разминаний и для кожи головы, и для шейно-воротникового отдела, и даже для рук (эта часть идет как комплимент клиенту)». Цель такого ухода — глубокое очищение, максимальное увлажнение и восстановление волос.

Цена: 5000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shlem-dlya-volos-botoks-dlya-resnits-i-drugie-neobychnye-protsedury-kotorye-stoit-poprobovat/