Почему не стоит снимать наращенные ногти самостоятельно. Фото не для слабонервных

Женщина лишилась верхней части большого пальца из-за того, что попыталась снять наращенные ногти самостоятельно в домашних условиях. Пытаясь провести процедуру, 33-летняя мать четверых детей поранила палец. После этого у женщины началось заражение крови, которое и привело к такому плачевному результату.

Чери Ньюман нарастила ногти акрилом, но спустя месяц пришла пора их снимать. Для этого женщина приобрела специальную жидкость, но в процессе снятия Чери надорвала часть своего ногтя, повредив при этом кожу. Женщина не обратила внимания на кровотечение, а уже через месяц кончик ее пальца стал синеть. Чери отправилась в больницу и на тот момент ее сопровождала тошнота, озноб и головокружение. Для того, чтобы спасти палец полностью, врачам пришлось удалить верхнюю его часть. "Я даже не подозревала, что обычное снятие наращенных ногтей способно привести к заражению крови. Боль, которую я испытывала после операции, была невыносима. Но я очень благодарна врачам, что им удалось сохранить мне мой палец. "​И хотя женщина была шокирована произошедшим с ней инцидентом, она не откажется от искусственного наращивания. Впрочем, Чери отметила, что теперь снимать ногти она самостоятельно не будет.