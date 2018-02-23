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Полиция в Ростовской области разыскивает мать и ее маленькую дочь
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Полиция в Ростовской области разыскивает мать и ее маленькую дочь 

АиФ Ростов 23 февраля 2018
Фото: АиФ Ростов
Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным пресс-службы ведомства, 22 февраля Лилия Мелешко 1997 года рождения вместе с своей дочерью 2016 года рождения ушла из дома. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Женщине на вид 25 лет, ее рост — 165 сантиметров при полном телосложении. У пропавшей карие глаза, черные прямые волосы и короткая стрижка, в области височной части у левого глаза имеется родимое пятно размером семь-восемь сантиметров.
В день пропажи на женщине была белая шапка, белая с красной надписью зимняя олимпийка, черные штаны, зеленый свитер и коричневые кроссовки.
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