Полиция в Ростовской области разыскивает мать и ее маленькую дочь

Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, 22 февраля Лилия Мелешко 1997 года рождения вместе с своей дочерью 2016 года рождения ушла из дома. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Женщине на вид 25 лет, ее рост — 165 сантиметров при полном телосложении. У пропавшей карие глаза, черные прямые волосы и короткая стрижка, в области височной части у левого глаза имеется родимое пятно размером семь-восемь сантиметров.

В день пропажи на женщине была белая шапка, белая с красной надписью зимняя олимпийка, черные штаны, зеленый свитер и коричневые кроссовки.