Школьникам запретили ходить на уроки с модной прической

Директор британской школы запретил мальчикам приходить на уроки с популярной прической, сообщает The Independent

Школа Great Yarmouth Charter в Норфолке предупредила родителей о том, что дети, которые пришли в школу с модной «высокой» прической, будут отправлены домой. Директор Барри Смит причислил ее к недопустимым элементам внешнего вида.

«Мальчики, у которых волосы имеют неподобающую форму, должны подстричься до 26 февраля. Они не будут допущены до занятий, пока не приведут себя в порядок», — объявил Смит. При этом к прическам девочек он не выразил никаких претензий. Мама одного из учеников назвала такие требования нечестной и глупой дискриминацией.

Модная прическа из 1980-х, как правило, подразумевает коротко постриженные виски и густые взъерошенные волосы сверху. Такая укладка называется «встретимся в Макдоналдс », но почему и когда появилось такое название — неизвестно.

Это не первый случай, когда в школе Great Yarmouth Charter вводят странные правила. В сентябре директор поразил родителей, настаивая на том, что каждый день дети должны ложиться спать не позднее 9 вечера и просыпаться в 6:30 утра.

По результатам последних выпускных экзаменов учебное заведение было признано худшей школой в Норфолке.