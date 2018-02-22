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Школьникам запретили ходить на уроки с модной прической
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Школьникам запретили ходить на уроки с модной прической 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Директор британской школы запретил мальчикам приходить на уроки с популярной прической, сообщает The Independent.
Школа Great Yarmouth Charter в Норфолке предупредила родителей о том, что дети, которые пришли в школу с модной «высокой» прической, будут отправлены домой. Директор Барри Смит причислил ее к недопустимым элементам внешнего вида.
«Мальчики, у которых волосы имеют неподобающую форму, должны подстричься до 26 февраля. Они не будут допущены до занятий, пока не приведут себя в порядок», — объявил Смит. При этом к прическам девочек он не выразил никаких претензий. Мама одного из учеников назвала такие требования нечестной и глупой дискриминацией.
Модная прическа из 1980-х, как правило, подразумевает коротко постриженные виски и густые взъерошенные волосы сверху. Такая укладка называется «встретимся в Макдоналдс», но почему и когда появилось такое название — неизвестно.
Это не первый случай, когда в школе Great Yarmouth Charter вводят странные правила. В сентябре директор поразил родителей, настаивая на том, что каждый день дети должны ложиться спать не позднее 9 вечера и просыпаться в 6:30 утра.
По результатам последних выпускных экзаменов учебное заведение было признано худшей школой в Норфолке.
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