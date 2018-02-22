Ким Кардашьян пользуется шампунем за 250 рублей

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Блестящие, гладкие, идеально прокрашенные… Волосы Ким Кардашьян обычно обсуждают с неменьшим ажиотажем, нежели ее формы. Казалось бы, это все дело рук стилистов по волосам, Жюстин Марьян и Джен Аткин, но не только! По словам Ким, такими совершенными по структуре волосы делает ее любимый шампунь! И вы удивитесь, но он стоит всего $4 (250 рублей)!

Ким говорит о шампуне демократической марки Finesse. Попробовав его однажды, она, как ни старалась, так и не смогла заменить его более дорогим средством. Ким уверяет, что всегда следит за тем, чтобы шампунь неожиданно не закончился, и даже умудрилась подсадить на него свою сестру Кендалл.

«Я много времени уделяю заботе о волосах, — раскрывает секрет красоты Ким. — Тем более сейчас, когда я перекрасилась в блондинку. Уже много лет в ближайшем магазине я покупаю шампунь Restore + Strengthen марки Finess. Он делает мои волосы мягкими и блестящими. Мне кажется, у него больше плюсов, нежели у более дорогих шампуней». Если Ким вас убедила добавить шампунь на свою полочку в ванной, то мы вас расстроим — в наших магазинах чудо-средство пока не продается. С другой стороны, теперь вы знаете, что искать в путешествиях и привозить с собой!