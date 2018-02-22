В США нашли конверт с прядью волос Джорджа Вашингтона

В библиотеке одного из старейших учебных заведений США найден конверт с прядью волос Джорджа Вашингтона , на котором написано: «Волосы Вашингтона, Л. С. С. & Дж. Б. С. от Джеймса А. Гамильтона, подаренные ему его матерью». Архивист Даниэль Майкельсон обнаружил его в альманахе 1793 года издания с дарственной надписью: «Филиппу Скайлеру в подарок от его друга Филиппа тен Эйка, Нью-Йорк , 20 апреля 1793 года». Соответствующая информация опубликована на сайте Thehistoryblog.com.

Что вы не знали о первом русском царе } Пристальное внимание к книге вызвано тем, что семья Скайлеров имеет непосредственное отношение к основанию Юнион-колледжа и сыграла немалую роль в истории США. Кроме того, был найден рецепт «как сохранить говядину летом». Его на страницы книги вписал Филипп Иеремий Скайлер, занимавший кресло депутата палаты представителей от штата Нью-Йорк в 1817-1819 годы.

Специалисты вряд ли смогут подтвердить принадлежность волос Вашингтону путем анализа ДНК. Это связано с тем, что их касалось слишком большое количество людей. Еще один нюанс — отсутствие волосяных луковиц, потому что Марта Вашингтон отрезала пучок ножницами, а не вырвала волосы. Но эксперты подтвердили, что почерк Джеймса Гамильтона идентичен другим известным образцам его писем. Этот факт подтверждает подлинность находки.

Юнион-колледж был основан в 1795 году в Скенектади в штате Нью-Йорк. В основном город населяют выходцы из Нидерландов , приверженцы протестантизма. Это учебное заведение стало первым светским в стране, а его библиотека имени Генри Шафтера содержит правительственную коллекцию изданий XVIII века и цифровые копии почти всех книг на английском языке с 1473 по 1800 годы.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики детям.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram