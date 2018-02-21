Чай, мята и массаж. 5 эффективных средств от мешков под глазами

Мешки под глазами появляются в результате старения, долгого пребывания у монитора компьютера, различных болезней, или это может быть просто генетическая предрасположенность. Как бы там ни было, женщины, заметив их у себя на лице, бегут в магазин за кремами, тратя немалые деньги. Эксперт рассказал «АиФ-Красноярск» о проверенных недорогих средствах, которые избавят вас от мешков под глазами.

В чём причина?

«Причин появления мешков под глазами (или грыж нижних век) может быть несколько, — говорит врач-косметолог Екатерина Портнягина. — Основная — несостоятельность нашего связочного аппарата. То есть в молодом возрасте жир удерживается под круговой мышцей глаза за счёт прикрепления связочки, но она очень маленькая и тоненькая. С возрастом она растягивается, и, соответственно, жир начинает выпячиваться в этой зоне. Ещё появлению грыж могут способствовать патологии внутренних органов (почек, печени).

Насколько рано проявятся грыжи — это, скорее, вопрос анатомических особенностей каждого человека. У кого-то они могут стать заметны в 30 лет, а у кого-то и к 50 годам может быть достаточно хорошее состояние кожи, не требующее коррекции.

На начальных стадиях пациенты чаще всего используют контурную пластику и аппаратные методики. Но полностью устранить мешки под глазами с помощью профилактических мер невозможно. Если у человека есть предрасположенность к этому, то грыжи рано или поздно проявятся. Если они уже есть, то для начала лучше проконсультироваться со специалистом — если это можно скрыть при помощи косметологических методик, то мы это каким-то образом пытаемся камуфлировать, если всё-таки нет — направляем к пластическому хирургу для проведения блефаропластики».

Как убрать отёки?

Не у каждого человека есть финансовая возможность и свободное время постоянно ходить в салоны на косметические процедуры. Но есть несколько проверенных домашних средств, которые помогут хотя бы на сутки вам почувствовать себя свежим и отдохнувшим.

1. Кубики льда. Прекрасным тонизирующим средством являются замороженные кубики льда. Предварительно в воду можно добавить кусочки мяты или ромашковый отвар. Также можно заморозить зелёный чай. Протирая по утрам им кожу вокруг глаз, вы обеспечите ей приток крови, и лицо начнёт дышать.

2. Сосудосуживающий крем. Многие уже давно заметили, что крем от геморроя отлично разглаживает морщины и мешки под глазами. Подойдёт даже самый дешёвый. За счёт наличия в составе особых вяжущих веществ идёт активное поступление крови к сосудам. Во многих салонах этот крем добавляют в маски для лица. Однако врачи рекомендуют не злоупотреблять данным средством. Во-первых, кожа привыкнет, во-вторых, при постоянном применении гормональные вещества могут нанести вред.

3. Ломтики огурца. О полезных свойствах огуречного сока многие знают с детства, так как наверняка наблюдали, как мамы или бабушки прикладывали себе к лицу кусочки огурца. Подержав 15 минут такую овощную маску, вы прекрасно освежите лицо и избавитесь от отёков. К слову, при постоянном использовании будет виден ещё более видимый эффект.

4. Массаж. Если регулярно делать массаж кожи вокруг глаз, то совсем скоро можно будет увидеть видимые результаты такой процедуры. Самый популярный метод — нанести увлажняющий крем и водить пальцами от внутреннего уголка глаз к внешнему. Также справиться с припухлостями способен специальный массаж против отёков, который заключается в лёгких гладящих движениях окологлазничной области от носа к внешнему хвостику брови. Ещё один известный способ — массаж металлическими столовыми ложками. Только перед тем как водить ими по коже, нужно их заранее охладить.

5. Чайная маска. Одно из самых доступных и эффективных средств. Практически все виды чая обладают положительным эффектом для кожи. Можно приложить к глазам влажные пакетики чая или сделать самим чайную маску из заварки. Лучше использовать крупнолистовой чай. Нужно заварить его, дать остыть и приложить к отёчному месту. Только не стоит держать его на лице долго, так как заварка может немного «покрасить» лицо.