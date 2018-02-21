Трешачок от Марины: странные и даже страшные прически

Наш редактор рубрики «Красота» Марина Харламова по долгу службы сталкивается с продуктами воспаленной фантазии любителей бьюти-индустрии. О самых шокирующих она рассказывает в рубрике «Трешачок от Марины». Сегодня — про самые жуткие прически.

Окрашивание в цвет животного

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Возможно, ты помнишь, как 20 лет назад все делали «перьевое» окрашивание, — чтобы выделить несколько прядок, их осветляли. Теперь некоторые особо креативные стилисты-парикмахеры решили, что пора полностью перейти на «животный принт», и предлагают нам «эффект леопарда», «тигровый шик» и стиль «зебра». Кстати, такое окрашивание недавно делал и американский рэпер Tyler The Creator. Он появился на церемонии «Грэмми-2018» в новом образе. Но, согласись, выглядит такая прическа очень странно!

Пиксельное окрашивание волос

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Еще один тренд от бьюти-блогеров — нестандартный арт на волосах, когда твое окрашивание напоминает компьютерную графику. Для такого дизайна, как правило, используют яркие контрастные оттенки: малиновый, желтый, бирюзовый, зеленый. Может, ради хайпа такая прическа и подойдет, но для обычной жизни вряд ли.

Укладки с едой

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Довольно авангардный способ — украшать прическу какой-нибудь яичницей или спагетти с соусом. Но такое действительно существует. Купить декор можешь на Fake Food Hatanaka за 30 $ (ок. 1800 р.).

Стрижка под животного

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Ну тут даже говорить нечего, мышь на голове или дикобраз — варианты только для эпатажных личностей.

Окрашивание с трафаретами

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Хочешь птичку, кружочки, цветочки или сердечки — не проблема, через трафарет тебе могут нарисовать на волосах все что угодно! Но оно тебе надо?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/treshachok-ot-mariny-strannye-i-dazhe-strashnye-pricheski/