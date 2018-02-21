Ещё
Трешачок от Марины: странные и даже страшные прически
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трешачок от Марины: странные и даже страшные прически 

Peopletalk 21 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Наш редактор рубрики «Красота» Марина Харламова по долгу службы сталкивается с продуктами воспаленной фантазии любителей бьюти-индустрии. О самых шокирующих она рассказывает в рубрике «Трешачок от Марины». Сегодня — про самые жуткие прически.
Окрашивание в цвет животного
все слайды
Возможно, ты помнишь, как 20 лет назад все делали «перьевое» окрашивание, — чтобы выделить несколько прядок, их осветляли. Теперь некоторые особо креативные стилисты-парикмахеры решили, что пора полностью перейти на «животный принт», и предлагают нам «эффект леопарда», «тигровый шик» и стиль «зебра». Кстати, такое окрашивание недавно делал и американский рэпер Tyler The Creator. Он появился на церемонии «Грэмми-2018» в новом образе. Но, согласись, выглядит такая прическа очень странно!
Пиксельное окрашивание волос
все слайды
Еще один тренд от бьюти-блогеров — нестандартный арт на волосах, когда твое окрашивание напоминает компьютерную графику. Для такого дизайна, как правило, используют яркие контрастные оттенки: малиновый, желтый, бирюзовый, зеленый. Может, ради хайпа такая прическа и подойдет, но для обычной жизни вряд ли.
Укладки с едой
все слайды
Довольно авангардный способ — украшать прическу какой-нибудь яичницей или спагетти с соусом. Но такое действительно существует. Купить декор можешь на Fake Food Hatanaka за 30 $ (ок. 1800 р.).
Стрижка под животного
все слайды
Ну тут даже говорить нечего, мышь на голове или дикобраз — варианты только для эпатажных личностей.
Окрашивание с трафаретами
все слайды
Хочешь птичку, кружочки, цветочки или сердечки — не проблема, через трафарет тебе могут нарисовать на волосах все что угодно! Но оно тебе надо?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/treshachok-ot-mariny-strannye-i-dazhe-strashnye-pricheski/
Peopletalk: последние новости
Как заставить волосы расти быстрее? Этот парень никогда не целовался… До встречи с Кэти Перри Какая фигура! Мария Мельникова поделилась новой фотографией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак292
Пока вы спали: «Нежданчик» от России282
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле201
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение