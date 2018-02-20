Альпы на службе красоты

Современный мир меняется каждую минуту. Ежедневно происходят открытия, которые меняют все. Особенно это касается мира красоты и здоровья. Поистине, наше время — это гонка за эликсирами вечной молодости. Но, проводя время в поисках нового, мы не видим то, что у нас под носом.

Об органическом бренде премиум класса Lara Shön можно сказать, что всё новое — это хорошо забытое старое. Он появился на косметическом рынке, впитав традиции династии австрийских травников пяти поколений. Это сочетание многовековых знаний в области фитотерапии и современных научных исследований лаборатории дома Schön.

История семьи Schön насчитывает более 350 лет и овеяна красивой легендой: на высоких альпийских лугах, вокруг озера Траунзее, прародительница династии, Мария Шоен начала сбор растений и изучение их целебных свойств. Она готовила удивительные настои на основе сушеных и томленых трав с добавлением масел и цветочных восков, которые поставляла самым богатым дамам ближайших поместий. Все вокруг говорили об омолаживающих свойствах ее средств.

Сыновья Марии продолжили изучать секреты трав и развивать семейное дело, передавая рецепты красоты и здоровья из поколения в поколение. Позже, вместе с монахами из монастыря Альтмюнстер, они начали совместное изготовление чудотворных настоев, экстрактов альпийских трав и ягод, а также масляных бальзамов. Производство расширялось, дело развивалось и получило научную базу. Среди множества сертификатов, сохранившихся в семейном архиве, есть и диплом о получении в 1905 году Юлиусом Шоеном специальности фитотерапевта. Семья Шоен бережно хранит традиции: потомки Марии до сих пор считаются лучшими травниками Австрии.

Секрет Альп

В основе линии косметики Lara Schön лежат особые ингредиенты — это экстракты трав и вытяжки снежных водорослей. Они выживают в трудных климатических условиях вечной мерзлоты Австрийских Альп и придают косметическим средствам необыкновенную силу воздействия. Важной темой последних исследований лаборатории Schön также являются фитостеролы и меристемные клетки, обладающие поистине чудотворными anti-age и anti-stress свойствами. Из-за сезонности и ограниченности ингредиентов природного происхождения все продукты линии Schön лимитированы по количеству и временам года.

Свое полное имя линия получила, когда основатель производства, Франц, в одной из своих поездок встретил Лару — женщину, наполнившую его жизнь новым смыслом. В ее лице Франц обрел прекрасную жену и идейного вдохновителя, а линия — первую часть своего имени.

Все средства линии — продукты высшего качества, которые превосходя самые смелые ожидания не дают победить возрасту, стрессам и плохой экологии.

Как повернуть время вспять? Мнение эксперта

О том, возможно ли без боли и инъекций сохранить красоту и здоровье своего лица, рассказывает известный врач косметолог-дерматолог Роза Гусейнова.

Красота и здоровье в первую очередь начинаются с «уборки» тела изнутри, отмечает эксперт. Аппаратами можно шлифовать постакне (следы, которые оставляет после себя угревая сыпь), стимулировать кожу к выработке коллагена. Но все это будет в пустую, если образ жизни вредит иммунной системе.

«Первое, это здоровый и правильный сон. Ложиться надо с 22.00-23.00, потому что именно в это время выделяются гормоны красоты. Второе — это питание. От вашего питания зависит все! Все, что происходит с вашим телом, происходит благодаря питанию. Никакие препараты вам не смогут «выстроить» тело и лицо с долгим эффектом. Только комплексный подход может иметь эффект и вполне себе повернуть время вспять!», — отмечает Гусейнова.

Аппаратная косметология или фитокосметика?

Роза Гусейнова рассказала, что при выборе средств для кожи, главное -смотреть состав и внимательно читать инструкции.

«Очень положительно отношусь к натуропатии. Замечательные линейки у Lara Schön. Хорошие, дорогие масла и кислоты в составе. Но особенно хочется обратить внимание на маски! Чудесные маски, которые можно даже безопасно облизнуть! Шоколадная и йогуртовая маска никого не оставят равнодушными», — поделилась своими предпочтениями Гусейнова.