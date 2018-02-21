Анна Седокова раскрыла секреты роскошных волос

Обладательница завидной шевелюры Анна Седокова поведала подписчицам, как она ухаживает за ней. Певица рассказала, как отрастить длинные локоны, и раскрыла секреты густых и здоровых волос.

Анна Седокова нашла время для того, чтобы написать пост о красоте. Женщина рассказала поклонницам, желающим обзавестись такими же роскошными волосами, как отрастить их и заботиться о них. Для начала артистка посоветовала пропить курс рыбьего жира и биотина. По её словам, ключевую роль в росте волос играет достаточное количество витаминов в организме. Кроме того, певица порекомендовала пользоваться скрабами для кожи головы, что благотворно влияет на кровоснабжение и очищает голову от ороговевших частичек кожи. А расчесываться, по словам Седоковой, нужно именно жёсткой расческой. Артистка поведала, что это нужно делать каждый день перед сном, массажируя кожу головы. Ко всему прочему, Анна призвала подписчиц отращивать челку. По её мнению, чем больше волос у лица, тем более объемной кажется прическа. «Никогда не забывайте о защите! Всегда наносите перед любой укладкой. Вредно для волос любое воздействие, но без этого никуда в наше время. Защищаемся от плоек.»

Анна Седокова посоветовала не забывать и про «счастье для волос» в салоне красоты, а также про домашний уход. Певица призналась, что пользуется самым обычным недорогим аптечным средством с перцем и крапивой, правда, для чувствительной кожи, этот вариант не подойдёт. В заключение своего поста Анна рассказала о пользе рыбы, в которой содержатся как раз те самые необходимые витамины и микроэлементы, которые позволят волосам расти, как на дрожжах. Седокова рассказала, что отдаёт предпочтение лососю.

Несмотря на стремление к совершенству и заботу о своем здоровье, Анна Седокова, как и все люди, подвержена недугам и травмам. Недавно певица повредила ногу, однако, невзирая на боль, она всё же героически отыграла концерт.