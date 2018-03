Новая форма бровей набирает популярность у бьюти-блогеров

В нынешнем сезоне набирают популярность так называемые брови-«рыбьи хвосты».

Новая форма бровей набирает популярность среди бьюти-блогеров.

New Brow Trend of 2018?! Welcome the #fishtailbrows! (Inspired by @skyzeditz) Yay or Nay? #eyebrowtrend #undiscovered_muas #benefitbrows

Публикация от Kayla Sanchez (@kaylajsanchez)

Фев 19, 2018 в 12:27 PST По всему миру пользователи социальной сети Instagram публикуют фото, на которых изображены необычные брови. В нынешнем сезоне набирают популярность так называемые брови-«рыбьи хвосты».

До весны осталось всего 7 дней! А Бьюти-блогеры уже готовят новые тренды! Визажист и бьюти-блогер @hudabeauty задала новый тренд — брови, формой напоминающие рыбий хвост. #Бровь разделена на две части так, чтобы ее очертания были похожи на #плавники. При этом верхняя часть направлена вверх, а другая отделена от нее небольшим промежутком и остается в своем обычном положении. «Рыбий хвост» привлек внимание пользователей Instagram. Однако выяснилось, что фотографии с бровями в виде рыбьего хвоста в Instagram-профиле Худы Каттан — фейк, созданный в фоторедакторе. Тем не менее другие визажисты попытались самостоятельно изобразить «хвосты» на своих бровях: подрисовывали верхний плавник карандашом, а зазор между двумя частями замазывали консилером. Осталась всего неделя, чтобы привести свои мысли в порядок и подготовиться к встрече весны. Записывайтесь, мы вам поможем и подскажем, в выборе вашего нового образа! Ждем Вас ежедневно с 9 до 21 ул. Шишкова, д.144 «Б» тел. : +7 (473) 230-24-04 сот. : +7 (951) 560-45-45 Публикация от СТИЛЯГИ салон красоты ВОРОНЕЖ (@stiljagi_vrn)

Фев 21, 2018 в 3:17 PST Ранее в моде были брови, оформленные в виде молний и украшенные стразами.

Вот теперь такие брови в моде новый тренд куда катится мир?#бровихвост#бровирыбийхвост#хвост#рыба#брови#микроблейдинг#пудроваятехника #напылениебровей #бровихной#хна#архитектурабровей

Публикация от Аnna (@anushka2705)

