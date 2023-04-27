В Якутии при выбросе газа пострадали девять человек

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха заявили, что выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси произошел в Якутии в ходе ремонтных работ скважины, по предварительным данным, пострадали девять человек.
Об этом сообщает ТАСС. "27 апреля в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что на участке добычи газа в 6 км от с. Таас-Юрях Мирнинского района при проведении ремонтных работ скважины произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси. В результате чего, предварительно, пострадали девять человек", — заявили в ведомстве.
Ранее жители Пушкина утверждают о раздавшемся громком звуке взрыва, некоторые очевидцы сообщили о трясущихся зданиях. Отмечается, что звук был таке слышен Павловске. Десятки сообщений о происшествии публикуют в соцсетях. Официальной информации от МЧС не поступало, однако в полиции и Росгвардии сообщили "Фонтанке", что наряды ищут место взрыва. Глава района Андрей Чапуров и переадресовал вопрос журналистов в пресс-службу, которая готова разговаривать завтра утром.